Rus atletin madalyası geri alındı

IOC'den yapılan açıklamada, 2008 Pekin'de uzun atlamada bronz madalya kazanan Rus sporcu Chicherova'nın tekrar incelenen doping örneği testinin pozitif çıkması nedeniyle, geriye dönük olarak 2008'deki olimpiyatlardan ihraç edildiği belirtildi.

Komite, Chicherova'nın 2012 Londra Yaz Olimpiyatları'nda kazandığı altın madalyayla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Bir diğer Rus atlet Yelena Slesarenko, 2008 Pekin'de dördüncü olmuştu. IOC madalyayı tekrar tahsis etme kararı verirse, bronz madalyanın yeni sahibi Slesarenko olacak.