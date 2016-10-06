 Rus atletin madalyası geri alındı – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Rus atletin madalyası geri alındı

    Rus atletin madalyası geri alındı

    Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rus atlet Anna Chicherova'nın doping yaptığı gerekçisiyle 2008 Pekin Yaz Olimpiyatları'nda uzun atlama dalında elde ettiği bronz madalyanın geri alındığını bildirdi.

    IOC'den yapılan açıklamada, 2008 Pekin'de uzun atlamada bronz madalya kazanan Rus sporcu Chicherova'nın tekrar incelenen doping örneği testinin pozitif çıkması nedeniyle, geriye dönük olarak 2008'deki olimpiyatlardan ihraç edildiği belirtildi.

    Komite, Chicherova'nın 2012 Londra Yaz Olimpiyatları'nda kazandığı altın madalyayla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

    Bir diğer Rus atlet Yelena Slesarenko, 2008 Pekin'de dördüncü olmuştu. IOC madalyayı tekrar tahsis etme kararı verirse, bronz madalyanın yeni sahibi Slesarenko olacak.

    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:24
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