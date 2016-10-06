Rus atletin madalyası geri alındı
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rus atlet Anna Chicherova'nın doping yaptığı gerekçisiyle 2008 Pekin Yaz Olimpiyatları'nda uzun atlama dalında elde ettiği bronz madalyanın geri alındığını bildirdi.
IOC'den yapılan açıklamada, 2008 Pekin'de uzun atlamada bronz madalya kazanan Rus sporcu Chicherova'nın tekrar incelenen doping örneği testinin pozitif çıkması nedeniyle, geriye dönük olarak 2008'deki olimpiyatlardan ihraç edildiği belirtildi.
Komite, Chicherova'nın 2012 Londra Yaz Olimpiyatları'nda kazandığı altın madalyayla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Bir diğer Rus atlet Yelena Slesarenko, 2008 Pekin'de dördüncü olmuştu. IOC madalyayı tekrar tahsis etme kararı verirse, bronz madalyanın yeni sahibi Slesarenko olacak.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 21:24
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Yorum
alex rakip oyuncu sahanizi delip kalaye kadar gelmesine engel olamayan oduncular suclu kaleciden daha cok
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Yorum
gsli sunu bilin kardeslerim biri cikip diyerini elestiriyorsa bilinki hersey yolunda gidiyor yönetimin arkasinda durun böyle kulis yapanlara kanmayin
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aytacreis cavandaya bah :):): ayrıca mustafada inşallah yılzdız olur
Rus atletin madalyası geri alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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