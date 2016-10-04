 89 yaşında 10 km koştu – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    89 yaşında 10 km koştu

    89 yaşında 10 km koştu
    Turkcell'in sponsorluğunda düzenlenen Gelibolu Maratonu önceki gün koşuldu ancak muhteşem organizasyonun yankıları bitmiyor. Yarışta 89 yaşındaki Erdoğan Dulda'nın 10 kilometreyi tamamlayıp 1. olması takdir topladı. Erdoğan Dede "Atalarımızın Cumhuriyeti kurmak için şehit olduğu bu topraklarda koşmak büyük bir gurur" diye konuştu.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:35
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