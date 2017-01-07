 At yarışlarına kar engeli – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    At yarışlarına kar engeli

    At yarışlarına kar engeli

    İstanbul'da bugünkü yarışlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

    Türkiye Jokey Kulübü (TJK), bugün gerçekleştirilmesi planlanan İstanbul yarışlarının olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

    Yapılan açıklamada, yoğun kar yağışından dolayı Veliefendi Hipodromu'nda şartların uygun olmadığı belirtilirken, bugün yapılması planlanan koşuların, komiserler kurulu kararıyla 12 Ocak Perşembe gününe ertelendiği aktarıldı.

    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:19
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