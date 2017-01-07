At yarışlarına kar engeli
İstanbul'da bugünkü yarışlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), bugün gerçekleştirilmesi planlanan İstanbul yarışlarının olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, yoğun kar yağışından dolayı Veliefendi Hipodromu'nda şartların uygun olmadığı belirtilirken, bugün yapılması planlanan koşuların, komiserler kurulu kararıyla 12 Ocak Perşembe gününe ertelendiği aktarıldı.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:19
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Toplam 2
Yorum
61 hakettiler ya alsınlar
- Sneijder’a 25 milyon
Toplam 18
Yorum
korkmaz anlasmasi var sneijderin 7,5 milyona serbest ama gitmek istemiyor sanirim.bu sene kalsin sezon sonu giderse o baska.
- Trabzonsporlu oyuncu kamptan ayrıldı
Toplam 11
Yorum
züleyha geç kalındı bence bu futbolcu hiç alınmayacaktı boş transferler yazık paralara
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