Antalyaspor, Sandro ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde İngiltere'nin Queen's Park Rangers takımında forma giyen Sandro Ranieri'yi renklerine bağladı. Kırmızı-beyazlılar Brezilyalı orta sahayla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Ranieri, Türkçe "Günaydın" diyerek töreni takip eden gazetecileri selamladı.ORTA SAHANIN EN İYİSİ

Düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Sandro ile 3.5 yıllık kontrat imzaladık. Kendisi bonservissiz olarak geldi. Defansif orta saha oynayan ve pozisyonun en iyilerinden biri olan futbolcuyla imzalıyoruz. Büyük hedefleri olan ve kulübün hedefleriyle örtüşen futbolcuyla imzalıyoruz. Antalyaspor'da yeniden Brezilya milli takımında forma giyecek performansa yükselecek" dedi.



"BİRAZ UZUN SÜRDÜ AMA BURDAYIM"



Sandro ise Antalyaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. İngiltere'de 6.5 yıl güzel bir dönem geçirdiğini dile getiren Sandro, kendisinde emeği olanlara teşekkür etti. Antalyaspor'a transferinde de emeği olanlara teşekkür eden Sandro, "Bu muhteşem projede olmak benim için gurur. Teşekkür ediyorum. Görüşmeler biraz uzun sürdü ama sonunda buradayım. Tüm heyecanımla elimden geldiğince buradayım. Maksimumu vererek takımıma katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.



Törene Antalyaspor yöneticileri Salih Peker ile Nurettin Ünal da katıldı.