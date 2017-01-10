Antalyaspor, Sandro ile anlaştı
Antalyaspor, Brezilyalı defansif orta saha Sandro Ranieri ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
ORTA SAHANIN EN İYİSİ
Düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Sandro ile 3.5 yıllık kontrat imzaladık. Kendisi bonservissiz olarak geldi. Defansif orta saha oynayan ve pozisyonun en iyilerinden biri olan futbolcuyla imzalıyoruz. Büyük hedefleri olan ve kulübün hedefleriyle örtüşen futbolcuyla imzalıyoruz. Antalyaspor'da yeniden Brezilya milli takımında forma giyecek performansa yükselecek" dedi.
"BİRAZ UZUN SÜRDÜ AMA BURDAYIM"
Sandro ise Antalyaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. İngiltere'de 6.5 yıl güzel bir dönem geçirdiğini dile getiren Sandro, kendisinde emeği olanlara teşekkür etti. Antalyaspor'a transferinde de emeği olanlara teşekkür eden Sandro, "Bu muhteşem projede olmak benim için gurur. Teşekkür ediyorum. Görüşmeler biraz uzun sürdü ama sonunda buradayım. Tüm heyecanımla elimden geldiğince buradayım. Maksimumu vererek takımıma katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.
Törene Antalyaspor yöneticileri Salih Peker ile Nurettin Ünal da katıldı.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 15:21
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Toplam 17
Yorum
OKAN bakınız diğer yorumlarımda da dediğim gibi bizde scout sistemi menejerlik şirketlerinin bize önerdiği oyuncuları izlemek yani biz izleyip şunu alalım hiçbir zaman diyemiyoruz onlar öneriyor biz sonra izliyoruz keşfetmek falan yok böyle scout sistemi mi olur kardeşim
- Domagoj Vida hüsranı
Toplam 5
Yorum
ecolion hayaller vida, hugo. gerçekler ahmet çalık forren
- Ekici için üçlü zirve
Toplam 8
Yorum
/*/ ekici trabzon da oynayamaz.
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