 Rıdvan Şimşek Sivasspor'a kiralandı – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Rıdvan Şimşek Sivasspor'a kiralandı

    Rıdvan Şimşek Sivasspor'a kiralandı

    Antalyaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda fazla şans vermediği defans oyuncusu Rıdvan Şimşek, sezon sonuna kadar Sivasspor'a kiralandı.

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da, bu sezon forma şansı az bulan Rıdvan Şimşek, takımın Belek'te kamp yaptığı otelde arkadaşlarıyla vedalaştı. İlk yarı teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görev vermediği futbolcular arasında yer alan Rıdvan Şimşek, kiralık olarak TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor'a gönderildi. Defansın sağında forma giyen Rıdvan Şimşek'in sezon sonuna kadar Sivasspor'da forma giyeceği kaydedildi.
    Rıdvan Şimşek, 29 Temmuz 2015'de Antalyaspor'a transfer olmuştu

    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:00
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