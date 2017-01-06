Rıdvan Şimşek Sivasspor'a kiralandı
Antalyaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda fazla şans vermediği defans oyuncusu Rıdvan Şimşek, sezon sonuna kadar Sivasspor'a kiralandı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da, bu sezon forma şansı az bulan Rıdvan Şimşek, takımın Belek'te kamp yaptığı otelde arkadaşlarıyla vedalaştı. İlk yarı teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görev vermediği futbolcular arasında yer alan Rıdvan Şimşek, kiralık olarak TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor'a gönderildi. Defansın sağında forma giyen Rıdvan Şimşek'in sezon sonuna kadar Sivasspor'da forma giyeceği kaydedildi.
Rıdvan Şimşek, 29 Temmuz 2015'de Antalyaspor'a transfer olmuştu
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:00
- Gizemli görüşme
Toplam 9
Yorum
ogrt33 katılıyorum arkadaşım, bu konuda biraz daha dikkatli düşünmeleri gerekir bence. Atıf formunu bulursa çok iyi işler çıkarır Fener de....... Volkan a da , Ozan a da beş basar.....
- Fikret Orman'dan Eto'o açıklaması
Toplam 1
Yorum
arsen l. K.Frei yerine ,Ömer,Atınç,Rudolfo,Veli hatta Olcay verilsin...
- Ekici Fener'de!
Toplam 51
Yorum
ekici neyi çözecek Gereksiz bir transfer elimizde patlayacak gibi bu ligi beşiktaş alır bu sezon .
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