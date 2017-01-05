Antalyaspor kiralık yolladı
Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda fazla şans vermediği oyunculardan Milan Jevtovic, sezon sonuna kadar Rosenborg'a kiralandı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetimin gizlilik kararıyla yürüttüğü transfer çalışmalarında Brezilyalı kanat oyuncusunun yanı sıra, İngiltere'de bir futbolcuya teklif yapıldığı öğrenildi. Kadrosundaki yabancı futbolcu sayısının fazlalığı nedeniyle kırmızı beyazlılar, takımda forma şansı fazla bulamayan futbolcularıyla da yollarını ayırmaya devam ediyor. Takımdan son olarak Milan Jectovic, kırmızı beyazlıların kamp yaptığı otelde arkadaşlarıyla vedalaştı.
Sezon başında transfer edilen ve teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda fazla ver vermediği futbolcular arasında yer alan Jectovic, Rosenborg'a kiralandı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu sezon sonuna kadar Norveç takımında forma giyecek.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:13
- İşte son Kartal
Toplam 18
Yorum
masallah herkes uzman olmus !!
- Fener'e koşuyor!
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Yorum
Sneijder_W 13. sıradaki Trabzonspor'da gösterdiği üstün başarı yüzünden febe'ye transfer oldu. 10 numara koydum sahaya başladım oynamaya . 10 numara koydum sahaya da başladım oynamaya. Maça baktım 10 numara yok başladım ağlamaya.
- İşte son Kartal
Toplam 18
Yorum
engin bos konusuyorsun cihad kardes..1. babel bonservissiz geldi, masinin artmasinin sebebleri var, 1. deportivo da iyi futbol oynadi ve kulüblerin ilgisini cekti2. bonservisi yok 3.türkiyenin hali belli, sen babel gibi bir futbolcuyu 2 mio getirebiliyorsan, helal olsun dersin birakirsin. Simdi gelelim mitrovice, adam 23 yasinda hirvat milli takimda oynuyor, kaca gelecekti? hem ekici nerde oynuyor, mitrovic nerde oynuyor, sen istersen ilk önce bunu arastir..
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