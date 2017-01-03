Salih Dursun da idmana çıktı
Antalyaspor'un, Belek kampındaki ilk antrenmanında yeni transferi Salih Dursun da katıldı. Antalyaspor, Trabzonspor formasıyla hakeme kırmızı kart göstermesiyle hatırlanan Salih Dursun'la satın alma opsiyonlu 6 ay kiralık olarak sözleşme imzalayacak.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ikinci devre hazırlık kampına Belek Turizm Bölgesi'nde yaptığı ilk antrenmanla başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmana Eto'o ile yabancı futbolcular katılmadı. Yabancı futbolcuların yarın yapılacak antrenmanda yer alacağı belirtildi. Günde iki antrenmanla 1 haftalık Belek kampını sürdürecek Antalyaspor, antrenmana koşu ve ısınmayla başladı. Top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı beyazlılar, koordinasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
SALİH DURSUN ANTRENMANA KATILDI
Antrenmana Antalyaspor'un yeni transferi Salih Dursun da katıldı. Antrenman öncesi yeni takım arkadaşlarıyla kısa süre sohbet eden Salih Dursun'un top kapma ve pas çalışmasında neşeli olduğu gözlendi. Antalyaspor'un Hasan Subaşı Tesisleri'nde bugün düzenlenecek törende Salih Dursun, kendisini kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Antalyaspor'un satın alma opsiyonlu 6 aylık kiralık olarak Salih Dursun'u transfer ettiği öğrenildi.
Diğer yandan kaleci Ferhat ise dizinden ameliyat olduktan sonra takımla ilk kez antrenmana çıktı.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 13:18
- Defansa Vitor Hugo
Toplam 12
Yorum
suat rıza bu tarz risk içeren transferler kiralık olarak gelip beğenilirse bonservisi alınmalı brezilyalılar ya çok iyi çıkıyor yada berbat!!
- Vesely ve Brown birbirine girdi
Toplam 4
Yorum
gkhgny1907 efes kenar yönetimi eski hocaları atamanın taktiklerini ezberlemiş.top oynamayın foul yapın çirkin olun belki ozaman yenersiniz !!
- Shenhua’dan Demba Ba’ya izin
Toplam 12
Yorum
bjkli eger kupalarda basarli olmak istiyorsan her bölgede hem iyi hem genis kadron olmali, mesela forvette yedek isim ömer ama ömeri en fazla tr kupasinda oynatabilirsin. diyelim ba gelir abou kalir ve yaninda cenk ile forvet sorunu kalmaz bu her bölgede olmasi gerek. en kritik savunma suan bizde
Salih Dursun da idmana çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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