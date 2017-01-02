Salih Dursun Antalyaspor’da
Antalyaspor, ilk transferini Galatasaray’dan Salih Dursun’u alarak yaptı. 25 yaşındaki defans oyuncusunun Akdeniz temsilcisiyle bugün akşam saatlerinde ya da yarın resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Hakeme kırmızı kart gösterdi
Futbola Sakaryaspor'da başlayan 25 yaşındaki defans oyuncusu 7 yıl boyunca bu takımın formasını giydi. Daha sonra Kayserispor'a transfer olan Salih Dursun, gösterdiği performansla Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da beklenen performansı sergileyemeyen Dursun, Trabzonspor'a kiralık olarak gönderildi. 2 yıl kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Salih Dursun, 21 Şubat 2016'da Trabzonspor'un Galatasaray'a 2-1 kaybettiği maçta Cavanda'ya kırmızı kart gösteren hakem Deniz Ateş Bitnel'in elinden kırmızı kartı alıp hakeme kırmızı kart göstererek dışarı işareti yapmasıyla Türk ve dünya basınında gündeme geldi.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:47
- "Ben çok özel bir oyuncuyum"
Toplam 3
Yorum
Göreceğiz Bazı yayın kuruluşlarında Babel aleyhinde şöylede böylede diye algı yaratılma çabaları var Futbolcu gelir gelmez bazılarının morelleri bozuldu çok yönlü çok kuvvetli ayaklarına hakim tik tak oyununa girebilen yapısı var Bazuka gibi şutlarıda buna dahil..Beşiktaşa çok şey katacaktır
- Rodrigues ayaklanması!
Toplam 11
Yorum
metinn yönetimin ne yaptigini anlayan varsa beri gelsin yok menejeri katarda mac ayarlamista hasilati sidika ya verislindemis ilk ucakla gönderildi yazanda var yok 28 inde yasi dolacakta bekleniyor yazanda var bence yönetim cikipta aciklama yapmasi gerekiir.
- Trabzonspor üç yıldız için uğraşıyor
Toplam 9
Yorum
ihsan 5 yada 6 oyuncu alınır fakat gene mustafa yumlu zeki yavru bunlar gene oynamaya devam ederler
Salih Dursun Antalyaspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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