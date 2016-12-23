Antalyaspor'da bir ayrılık daha!
Antalyaspor, forvet oyuncusu Ahmet Aras'ın sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdirdi.
Antalyaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Ahmet Aras ile 31 Mayıs 2017 tarihine kadar olan sözleşmenin 22 Aralık 2016 tarihi itibarıyla karşılıklı olarak sona erdirildiği belirtildi.
Ahmet Aras, sezon başında teknik heyetin raporu ile kadro dışı bırakılmıştı.
Kırmızı-beyazlı kulüpte daha önce de Şahin Aygüneş ve Abdel Rhamane Khalil Diarra'nın sözleşmeleri feshedilmişti.
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 16:32
- Derbi öncesi flaş gelişme
Toplam 39
Yorum
1907 moskovaya seyirci gidiyor trabzona gidemiyor yuhhhhhhhhhhhhhhhhh
- Kerim’i korku saldı
Toplam 5
Yorum
BJK Kerim Antalyaspor eto BEŞIKTAŞ istiyoruzzzzzzzzzZZZ
- Martin Caceres’te Muslera farkı
Toplam 3
Yorum
hasan ugur aynen kardesım su sabrıden ve cop bıdonu cavanda helede hamıtten acıl kurtulalım
Antalyaspor'da bir ayrılık daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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