Antalyaspor'da hedef Robinho
Antalyaspor ara transfer dönemi öncesi işi sıkı tutuyor.
Güney ekibi, "Büyük ses getirecek" dediği bir transfer için de kolları sıvamıştı. Kırmızı-beyazlıların ismini sır gibi sakladığı oyuncunun Brezilyalı Robinho olduğu ortaya çıktı. Çalımbay'ın istediği Brezilyalı oyuncunun transferinde tüm şartları zorladığı belirtilen Antalyaspor'un, görüşmelerde Eto'o'yu da devreye soktuğu ileri sürüldü. Bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu A.Mineiro'nun vazgeçilmezi olan Robinho, R.Madrid, M.City ve Milan gibi Avrupa'nın devlerinde de oynadı.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kupa Kartal’ı Kerim!
Toplam 1
Yorum
karakartal Ligin ikinci yarısında kerim Frei'ya çok işimiz düşecek.
- Mutu: Görüşmedik!
Toplam 2
Yorum
efsane-10 dursun bey efendi dorin rotariu yeni HAJİ-bu yeni yılda tarafdarlara hediye et.
- Gerekeni yapacağız
Toplam 1
Yorum
Ali tetik Kizilcabölük derbisine çıkacaksınız umarım goller atarsınız yenilsenizde gol atın mücadele Edin bu futbol futbolu güzelleştiren gollerdir
Antalyaspor'da hedef Robinho haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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