Sözleşmeleri karşılıklı feshedildi
Antalyaspor'da, Şahin Aygüneş ve Abdel Rhamane Khalil Diarra'nın sözleşmelerinin sona erdirildiği bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 31 Mayıs 2017 tarihinde sözleşmesi bitecek Şahin Aygüneş ile 31 Mayıs 2018 tarihinde sözleşmesi sona erecek Diarra ile sözleşmelerinin karşılıklı olarak sona erdirildiği kaydedildi.
Kırmızı-beyazlı oyuncular Şahin Aygüneş ve Diarra, sezon başında M'bolhi, Can Arat, Kadir Bekmezci ve Ahmet Aras ile beraber, teknik direktör Jose Morais'in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı.
Antalyaspor'da teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay'ın getirilmesiyle bu futbolcular, milli maç aralarında Süper Lig takımları ve 21 yaş altı takımıyla yapılan hazırlık maçlarında zaman zaman kadroda yer alıyordu.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:47
- Cimbom vites yükseltti
Toplam 16
Yorum
GERÇEKÇİ SEMİH,SELÇUK,SALİH VE SABRİ DEN OLAŞAN 4 S TAKIMI ÖYLE GÜZEL GERİ GERİ İTELİYORKİ DÜŞECEK TAKIMLAR PUAN ALMAK BU DÖRTLÜYE GÜVENİYOR.HA BİR DE SGURTSON VARDI.YAHU YA FUTBOLCU ALIN YADA ESKİ ŞÖHRETLERİ ÇAĞIRIN MASRAFTAN KURTULUN.PARALAR EN AZINDA KULÜPTE KALIR YAHU.EL İNSAF,SEYİRCİ HER DERBİDE İÇİN İÇİN KAYBEDERİM KORKUSU YAŞIYOR.YETER.....:
- "Eto'o için resmi teklif gelmedi"
Toplam 2
Yorum
gercekler siz neden sözleşmesi devam eden eto ile görüştünüz (beşiktaşlı) daha saymadıgım nıce ısımler var
- ''55-60'larla bu kadar!''
Toplam 4
Yorum
hattrick Fenerden % 50 % 60'lardan üstünü beklemek sadece beklemek olur . Fenerin seyircisi çoktur taraftarı kadar futbolu yoktur . Birde bu takım kendini büyük zanneder . Yer ve zaman fark etmeksizin hep ağlarlar ve diğer sarı renkli ortağı bunun kadar ağlamaz yaygara koparmaz .
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