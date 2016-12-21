"Eto'o için resmi teklif gelmedi"
Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun transfer olacağı yönündeki haberlere ilişkin, "Şu anda hiçbir kulüpten resmi bir teklif gelmedi. Oyuncunun kalitesinden dolayı ilgilenen kulüpler olabilir. Bu da çok normal. Biz oyuncumuzdan gayet memnunuz, göndermeyi düşünmüyoruz." dedi.
Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eto'o'ya teklif gelmediğini ve yıldız futbolcunun da takımda kalmak istediğini belirterek, "Eto'o, takımın kaptanı ve gerçekten de değerli bir oyuncu. Hem Eto'o mutlu hem biz çok mutluyuz. oyuncumuzu göndermeyi düşünmüyoruz, onunla devam etmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde artılarını daha iyi bir şekilde kullanmak istiyoruz. Şu anda hiçbir kulüpten resmi bir teklif gelmedi. Oyuncunun kalitesinden dolayı ilgilenen kulüpler olabilir. Bu da çok normal. Biz oyuncumuzdan gayet memnunuz, göndermeyi düşünmüyoruz." diye konuştu.
Her futbolcunun doğru şartlarda doğru fiyata gidebileceğini kaydeden Öztürk, Eto'o konusunda şimdilik öyle bir niyetlerinin olmadığını vurguladı.
"Kerim Frei ve Salih Dursun ile görüşüyoruz"
Başkan Öztürk, kendilerinin de Kerim Frei ve Salih Dursun ile ilgilendiklerini, ayrıca Brezilya'da da bazı oyuncularla görüştüklerini söyledi.
Transfer çalışmalarının önümüzdeki günlerde netleşeceğini dile getiren Öztürk, "En az dört transfer yapmayı düşünüyoruz. Bu sayı artabilir ama şu an en azından dört transfer yapacağız gibi gözüküyor." diye konuştu.
Öztürk, bazı oyuncuların da takımdan ayrılacağını bildirdi.
Bu hafta oynayacakları Kasımpaşa maçına da değinen Ali Şafak Öztürk, bu önemli maçtan iyi bir sonuç almak istediklerini kaydederek, şöyle konuştu:
"Kasımpaşa ile 6 puanlık bir maç yapacağız. Kasımpaşa, son maçında namağlup Beşiktaş'ı yendi. Bu durum onlara artı bir motivasyon olacaktır. Bizim de ayrı bir motivasyonumuz var, biz de hocamıza güveniyoruz. Hocamız daha önce orada görev yaptığı için Kasımpaşa'nın içini dışını, her şeyini biliyor. İnşallah iyi bir sonuçla döneceğiz."
Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Hasan Subaşı Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması yapan futbolcular daha sonra çift kale maç yaptı. Çalımbay, antrenman öncesi Kamerunlu oyuncu Samuel Eto'o ile özel bir görüşme yaptı.
Sakatlığı bulunan kaleci Ferhat'ın katılmadığı antrenmanda Zeki Yıldırım ile genç oyunculardan Yusuf Çelik ise takımdan ayrı koştu.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:13
- Cimbom vites yükseltti
Toplam 16
Yorum
GERÇEKÇİ SEMİH,SELÇUK,SALİH VE SABRİ DEN OLAŞAN 4 S TAKIMI ÖYLE GÜZEL GERİ GERİ İTELİYORKİ DÜŞECEK TAKIMLAR PUAN ALMAK BU DÖRTLÜYE GÜVENİYOR.HA BİR DE SGURTSON VARDI.YAHU YA FUTBOLCU ALIN YADA ESKİ ŞÖHRETLERİ ÇAĞIRIN MASRAFTAN KURTULUN.PARALAR EN AZINDA KULÜPTE KALIR YAHU.EL İNSAF,SEYİRCİ HER DERBİDE İÇİN İÇİN KAYBEDERİM KORKUSU YAŞIYOR.YETER.....:
- "Eto'o için resmi teklif gelmedi"
Toplam 2
Yorum
gercekler siz neden sözleşmesi devam eden eto ile görüştünüz (beşiktaşlı) daha saymadıgım nıce ısımler var
- ''55-60'larla bu kadar!''
Toplam 4
Yorum
hattrick Fenerden % 50 % 60'lardan üstünü beklemek sadece beklemek olur . Fenerin seyircisi çoktur taraftarı kadar futbolu yoktur . Birde bu takım kendini büyük zanneder . Yer ve zaman fark etmeksizin hep ağlarlar ve diğer sarı renkli ortağı bunun kadar ağlamaz yaygara koparmaz .
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