 Antalya tam yol – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Antalya tam yol

    Antalya tam yol

    ’de son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik çıkaran ve 16 puan toplayan galip geldiği 5 maçı 1-0’lık skorla kazandı. Kırmızı-beyazlılar’da hedef Bursa’yı da yenmek.

    'de, Antalyaspor'un başarısı konuşuluyor. Akdeniz ekibi Süper Lig'de oynadığı son altı maçta beş galibiyet bir beraberlik aldı ve 16 puan topladı. Son 6 haftanın en başarılı takımı olan Antalyaspor bu maçların 5 tanesini 1-0 kazandı sadece M.Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Antalya ilk sekiz haftada sadece 3 puan toplamıştı. Takımın başarısı ise en çok kırmızı beyazlı taraftarları mutlu etti.

    ETO'O'DAN 33 GOLLÜK KATKI
    Süper Lig'in son iki sezonunda gole en çok doğrudan katkı yapan oyuncu Samuel Eto'o oldu. Kamerunlu yıldız geride kalan dönemde 25 gol atıp arkadaşlarına 8 gol pası verdi toplamda 33 gole doğrudan katkı yaptı. Bu alanda Mario Gomez ve Edin Visca ilk üç sırada yer alırken 27 gole katkı yapan (23+4) Robin van Persie 4. sırada yer aldı. Samuel Eto'o geçen sezon Bursaspor'a karşı oynadığı iki maçta da 3 gol atmıştı.

    ?EV SAHİBİ OLAN YENEMİYOR
    Antalya bu hafta Bursa ile deplasmanda oynayacak. İki takım arasındaki son 10 maçta sadece bir kez ev sahibi takımlar galip geldi.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:07
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