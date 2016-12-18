Antalya tam yol
Süper Lig’de son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik çıkaran ve 16 puan toplayan Antalyaspor galip geldiği 5 maçı 1-0’lık skorla kazandı. Kırmızı-beyazlılar’da hedef Bursa’yı da yenmek.
ETO'O'DAN 33 GOLLÜK KATKI
Süper Lig'in son iki sezonunda gole en çok doğrudan katkı yapan oyuncu Samuel Eto'o oldu. Kamerunlu yıldız geride kalan dönemde 25 gol atıp arkadaşlarına 8 gol pası verdi toplamda 33 gole doğrudan katkı yaptı. Bu alanda Mario Gomez ve Edin Visca ilk üç sırada yer alırken 27 gole katkı yapan (23+4) Robin van Persie 4. sırada yer aldı. Samuel Eto'o geçen sezon Bursaspor'a karşı oynadığı iki maçta da 3 gol atmıştı.
?EV SAHİBİ OLAN YENEMİYOR
Antalya bu hafta Bursa ile deplasmanda oynayacak. İki takım arasındaki son 10 maçta sadece bir kez ev sahibi takımlar galip geldi.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:07
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
Torpilli kartal Geçer ,zaten bjk nin önündeydi şimdiye.Hakemler izin verseydi tabi.
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
BJK'Lİ Renklilerde yani sizlerde hakemler arkanızda olmasa ilk 3 ü zor görürsünüz o zaman her sene 25 30 puanı hakemlerle alıyorsunuz. Geçen senede şampiyonluğumuz son 2 haftaya kaldıysa bunun da seberi FB maçlarında komedi penaltı çalan hakemlerdir. Örneğin FB Rize maçı Volkan Şen omuz omuza da kendini yer attı penaltı alırsak pasta keseceğim diyen Parreira o maçta 2 penaltı alınca pasta kesti.
- Şenol Güneş: "Ben olsam vermezdim"
Toplam 10
Yorum
ESER KESER HADİ BE VALLA MI. BIRAK BU AYAKLARI ŞENOL . İSTEMEM YAN CEBİME KOY. ELALEME KARŞI MÜTEVAZİ AYAKLARINA YAT EVE GİDİNCE HAVALARA SIÇRA. HER ZAMAN Kİ GİBİ SAMİMİYETSİZSİN.
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