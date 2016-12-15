Antalya hedefi belirledi

Oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanan, 1 beraberlik alan Antalya'da yeni hedef belli. Teknik direktör Rıza Çalımbay, ilk yarıda oynayacakları son iki maçı kazanmak istediklerini belirtip, "İkinci yarıya 8 maçlık yenilmezlik serisini yakalayan bir takım olarak başlamak istiyoruz. İstediğimiz gibi de olacak" dedi.