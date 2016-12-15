Antalya hedefi belirledi
Oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanan, 1 beraberlik alan Antalya'da yeni hedef belli. Teknik direktör Rıza Çalımbay, ilk yarıda oynayacakları son iki maçı kazanmak istediklerini belirtip, "İkinci yarıya 8 maçlık yenilmezlik serisini yakalayan bir takım olarak başlamak istiyoruz. İstediğimiz gibi de olacak" dedi.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
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UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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