 Antalya hedefi belirledi – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    Antalya hedefi belirledi

    Antalya hedefi belirledi
    Oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanan, 1 beraberlik alan Antalya'da yeni hedef belli. Teknik direktör Rıza Çalımbay, ilk yarıda oynayacakları son iki maçı kazanmak istediklerini belirtip, "İkinci yarıya 8 maçlık yenilmezlik serisini yakalayan bir takım olarak başlamak istiyoruz. İstediğimiz gibi de olacak" dedi.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:46
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