 Antalya’da bayram var! – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Antalya’da bayram var!

    Antalya’da bayram var!
    galibiyetiyle haftaya damgasını vuran Antalya'da yüzler gülüyor. Haklı bir galibiyet aldıklarını belirten kırmızı- beyazlı futbolculardan Zeki, "Bu zafer canı pahasına bizleri koruyan polislerimize armağan olsun. Bu çıkışımız da sürecek. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:05
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