Bölünmeyeceğiz
İki takımın taraftarları maç öncesi buluşup stada kadar kol kola yürüyerek “Teröre karşı tek yüreğiz” dediler. Tribünlerde pankartlar açıldı, Türk bayrakları sallandı Devlet ve milletin bölünmezliği bir kez daha kanıtlandı
Türkiye'nin dört bir yanında verilen birlik mesajlarının ayyuka çıktığı yerlerden biri de Antalya Stadı'ydı. Mücadele öncesi buluşan iki takım taraftarları stada kadar kol kola dostluk yürüyüşü yaptılar; terörü lanetlediler. Antalyalı futbolcular da üzerinde Türk bayrağı bulunan ve "Teröre Hayır" yazılı siyah tişörtlerle ısındılar. Kırmızı-beyazlılar ayrıca maç için sahaya çıktıklarında ise "Vatan size minnettardır" yazılı pankart taşıdı. Maç öncesi, İstanbul'daki terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunun ardından tribünlerde hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.
PARA ATIŞINI POLİS YAPTI
Taraftarlar "Şehit Düştü Polisler, Cennet Kokuyor Her Yer" pankartı asarken, Türk bayrağı açtılar. Maçın hakemi Cüneyt Çakır da kale seçimi için para atışını bir polise yaptırırken, her iki takım taraftarları "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", "Ne Mutlu Türküm Diyene", "Vatan Sana Canım Feda" şeklinde tezahüratta bulundu.
ONURSAL HEMŞEHRİ ETO'O
Karşılaşma öncesi statta düzenlenen törenle Antalyasporlu Eto'o'ya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından "Onursal Hemşehrilik Beratı" takdim edildi. Türel, Eto'o'nun artık Antalya ve Antalyaspor'un gururu olduğunu belirtti. Belediye tarihinde ilk kez "Onursal Hemşehrilik Beratı"nın Eto'o'ya verilmesinin oy birliği ile kabul edildiği bildirildi. Eto'o da bu onura layık görüldüğü için Türkiye'ye, muhteşem şehir Antalya'ya, takım arkadaşlarına ve taraftarlarına teşekkür etti. Törene, Antalyaspor Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk de katıldı.
KUŞ UÇURTULMADI
Maç öncesinde stat çevresinde üst düzey güvenlik önlemi alındı. Stadı çevreleyen caddeleri güvenlik bariyeriyle kapatan polis, alan içinde araç parkına izin vermedi. Stat çevresinde oluşturulan 3 aşamalı güvenlik noktasından sadece biletli seyirciler alınırken, maç öncesinde stat içerisinde bomba arama köpekleriyle arama yapıldı. Karşılaşma sırasında stat ve çevresinde güvenliği sağlamak üzere yaklaşık 2 bin polis ve özel güvenlik personeli görev yaptı.
PARA ATIŞINI POLİS YAPTI
Taraftarlar "Şehit Düştü Polisler, Cennet Kokuyor Her Yer" pankartı asarken, Türk bayrağı açtılar. Maçın hakemi Cüneyt Çakır da kale seçimi için para atışını bir polise yaptırırken, her iki takım taraftarları "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", "Ne Mutlu Türküm Diyene", "Vatan Sana Canım Feda" şeklinde tezahüratta bulundu.
ONURSAL HEMŞEHRİ ETO'O
Karşılaşma öncesi statta düzenlenen törenle Antalyasporlu Eto'o'ya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından "Onursal Hemşehrilik Beratı" takdim edildi. Türel, Eto'o'nun artık Antalya ve Antalyaspor'un gururu olduğunu belirtti. Belediye tarihinde ilk kez "Onursal Hemşehrilik Beratı"nın Eto'o'ya verilmesinin oy birliği ile kabul edildiği bildirildi. Eto'o da bu onura layık görüldüğü için Türkiye'ye, muhteşem şehir Antalya'ya, takım arkadaşlarına ve taraftarlarına teşekkür etti. Törene, Antalyaspor Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk de katıldı.
KUŞ UÇURTULMADI
Maç öncesinde stat çevresinde üst düzey güvenlik önlemi alındı. Stadı çevreleyen caddeleri güvenlik bariyeriyle kapatan polis, alan içinde araç parkına izin vermedi. Stat çevresinde oluşturulan 3 aşamalı güvenlik noktasından sadece biletli seyirciler alınırken, maç öncesinde stat içerisinde bomba arama köpekleriyle arama yapıldı. Karşılaşma sırasında stat ve çevresinde güvenliği sağlamak üzere yaklaşık 2 bin polis ve özel güvenlik personeli görev yaptı.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
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