Avrupa’ya Fener damgası

Avrupa Ligi’nde grup aşamasının ‘en’lerini belirlenirken 2 maddede Fenerbahçe ve Moussa Sow vardı

UEFA, Avrupa Ligi'nde grup aşamasında öne çıkanları sıraladı. Moussa Sow'un Manchester United maçındaki röveşatası, gruş aşamasının en iyi golü oldu. M.United-Fenerbahçe mücadelesi de 73 bin 63 taraftarla, en çok izlenen maç oldu. Grupların en iyi takımı 6'da 6 yapan Shakhtar olarak gösterilirken Fenerbahçe ve APOEL'e de övgüler dizildi. En iyi oyuncu, Zenit formasıyla 6 maçta 90 dakika oynayıp 4 gol atan Giuliano oldu. Parlayan oyuncu ise 4 gol atan Genk'in 19 yaşındaki genç yıldızı Leon Bailey seçildi. En iyi maç Zenit'in 3-0'dan 4-3 kazandığı Maccabi maçı olurken, en iyi performans Aduriz'in Athletic Bilbao'nun Genk'i 5-3 yendiği maçtaki hat-trick'i seçildi.



FENER DEVLER ARASINDA

F .BAHÇE, milli takımlara en çok oyuncu veren takımlar arasında adını devlerin arasına yazdırdı. Juventus, 21 futbolcuyla 'oyuncuları milli takımlarda en çok süre alan kulüp' olurken, F.Bahçe de 18 futbolcuyla 13. sırada yer aldı.