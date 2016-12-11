 Antalya hız kesmiyor – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    Antalya hız kesmiyor

    Antalya hız kesmiyor
    Haftanın kapanış maçında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak Antalya hız kesmiyor. Rıza Çalımbay yönetiminde taktik ağırlıklı bir idman yapan kırmızı- beyazlılarda kaleci Ferhat dışında eksik bulunmuyor.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:33
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