Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasının kapanış maçında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, kırmızı-beyazlılarda yarın sabah menüsküs ameliyatı olacak olan kaleci Ferhat Kaplan, ilk yarıyı kapattı.

Süper Lig'de 13 haftada topladığı 16 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor, 14. haftanın kapanış maçında pazartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Hasan Subaşı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar çalışmaya koşuyla başladı. Koşunun ardından ısınma hareketleri, top kapma ve 5'e 2 pas çalışması yaptı. Akdeniz ekibi son olarak antrenmanı tam sahada yapılan çift kale maçla tamamladı. Çift kale maç esnasında Teknik Direktör Rıza Çalımbay, oyunu sık sık durdurarak oyuncularına ne yapmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Deneyimli teknik adam istediklerinin sahaya yansıması sonucunda oyuncularını tebrik etmeyi de ihmal etmedi. Antalyasporlu oyuncuların antrenman boyunca neşeli oldukları da gözlendi.



"1,5 yaşındaki torun Mila ziyarete geldi"

Öte yandan kırmızı-beyazlıların tecrübeli Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a zorlu Fenerbahçe maçı öncesi torun desteği de geldi. Antrenman öncesi ve esnasında Çalımbay'ın, Antalya'da yaşayan kızı Ayça, damadı Çağrı ve 1,5 yaşındaki torunu Mila, tecrübeli teknik adamı ziyaret etti. Çalımbay, bir süre torunuyla ilgilenip öptükten sonra kızı ve damadıyla görüştü. Rıza Çalımbay, torunu Mila ile saha içerisinde bir süre oynadıktan sonra yorulan torununa su içirdi. Çalımbay, daha sonra torunu Mila'yı annesi Ayça'ya verdikten sonra takımın başında antrenmanı yönetmeye devam etti.



Kaleci Ferhat'a menüsküs ameliyatı

Antalyaspor'a zorlu Fenerbahçe maçı öncesinde bir kötü haber kaleci Ferhat Kaplan'dan geldi. Deneyimli kaleci hafta içerisinde yapılan antrenmanda sakatlanırken yapılan çalışmayı yarıda bırakmıştı. Sağlık ekibinin yaptığı muayeneden sonra bir gün dinlendirilen ve dün antrenmana çıkan Ferhat'ın yarın sabah saatlerinde menüsküs ameliyatı olacağı ifade edildi. Kaleci Ferhat Kaplan'ın ameliyatın ardından ilk yarıyı kapatacağı belirtildi.