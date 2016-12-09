Eto’o’nun büyük dileği
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:02
- Kral Tanju!
Toplam 4
Yorum
senin kafada olan olduğu sürece.... bu böyle devam eder senin gibi milyonlarca 3-5 dolardan nolur diyolar halbuki gidip bozdursalar milyon dolarlar milyar dolarlar bile çıkar! sadece şu geri kafalı düşüncelerin artık bitmesi gerekiyo ha para benim sanae dersin tepe tepe harca hayrını gör kardeş derim!
- Fabri: Hırsız!..
Toplam 11
Yorum
işi bitti çok hata yaptı bu sene son senesi gönderilecek.timsah gözyaşlarını yemedik hezimetin sorumlusu
- Rebrov: "Kiev'de olanlara çok üzüldüm"
Toplam 3
Yorum
yarını var bugünün yarını var hesap günü gelince hesap sorulacaktır
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