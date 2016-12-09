 Eto’o’nun büyük dileği – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Eto’o’nun büyük dileği

    Eto’o’nun büyük dileği
    Antalya'da Eto'o, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden iptal edilen dünya karması maçına ilişkin, "En büyük arzum o sahada Sayın Cumhurbaşkanıyla beraber futbol oynamak" dedi.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:02
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