Antalyaspor'da, Fenerbahçe mesaisi başladı

Hasan Subaşı Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmana kırmızı-beyazlı oyuncular düz koşuyla başladı. Daha sonra dar alanda kısa pas çalışması yapan oyuncular, ardından yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

İzinli olan Mbilla idmana katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Makoun bir süre koşu yaptıktan sonra salonda fizyoterapist eşliğinde çalışmayı sürdürdü.

Bir başka hafif sakatlığı olan Sakıp Aytaç da takımdan ayrı düz koşuyla antrenmanı tamamladı.

Antrenmanda uzun bir aradan sonra sahalara Medipol Başakşehir maçında attığı 2 golle geri dönen Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun oldukça neşeli olduğu dikkati çekti.