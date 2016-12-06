 Antalyaspor'da, Fenerbahçe mesaisi başladı – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    'da, mesaisi başladı

    Antalyaspor'da, Fenerbahçe mesaisi başladı

    , 'in 14. haftasında pazartesi günü kendi sahasında konuk edeceği maçının hazırlıklarına başladı.

    'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmana kırmızı-beyazlı oyuncular düz koşuyla başladı. Daha sonra dar alanda kısa pas çalışması yapan oyuncular, ardından yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

    İzinli olan Mbilla idmana katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Makoun bir süre koşu yaptıktan sonra salonda fizyoterapist eşliğinde çalışmayı sürdürdü.

    Bir başka hafif sakatlığı olan Sakıp Aytaç da takımdan ayrı düz koşuyla antrenmanı tamamladı.

    Antrenmanda uzun bir aradan sonra sahalara Medipol Başakşehir maçında attığı 2 golle geri dönen Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun oldukça neşeli olduğu dikkati çekti.

    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:01
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