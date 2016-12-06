Antalyaspor'da, Fenerbahçe mesaisi başladı
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında pazartesi günü kendi sahasında konuk edeceği Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.
Hasan Subaşı Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmana kırmızı-beyazlı oyuncular düz koşuyla başladı. Daha sonra dar alanda kısa pas çalışması yapan oyuncular, ardından yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
İzinli olan Mbilla idmana katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Makoun bir süre koşu yaptıktan sonra salonda fizyoterapist eşliğinde çalışmayı sürdürdü.
Bir başka hafif sakatlığı olan Sakıp Aytaç da takımdan ayrı düz koşuyla antrenmanı tamamladı.
Antrenmanda uzun bir aradan sonra sahalara Medipol Başakşehir maçında attığı 2 golle geri dönen Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun oldukça neşeli olduğu dikkati çekti.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 20:01
- Avrupa basketbolunun efsanesi
Toplam 4
Yorum
reiz ne efsane ama 3 senedir fenerin başında bi eurolig alamadı
- Bruma'dan samimi açıklamalar
Toplam 17
Yorum
doğan 2 sezon önce kovuyordunuz gs traftarı.. şimdi baş tacı.. bilyorum yazımı okuyan küfür eder .. ama iy geliştrdi kendini İSPANYADA.
- ''Futbol demek skor demek''
Toplam 10
Yorum
08 artvinli bence bize eto gibi forvet lazim
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