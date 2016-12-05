 Eto’o: Karım bilir! – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    05 Aralık 2016, Pazartesi
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    Eto’o: Karım bilir!

    Eto’o: Karım bilir!
    Bordo-mavili ekibin forvete düşündüğü Antalyasporlu Samuel Eto'o, Fransa'daki Telefoot programına açıklamalar yaptı. Kamerunlu, 'Marsilya'ya transfer olmak ister misin?' sorusuna, "Marsilya'ya 'hayır' demek zor. Önce karıma sormalıyım. Patron o!" yanıtını verirken, Pep Guardiola'nın dünyanın en iyisi olduğunu söyledi.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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