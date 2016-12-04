"En iyisi Guardiola"
Antalyaspor'un Kamerunlu golcü futbolcusu Samuel Eto'o, İspanyol çalıştırıcı Josep Guardiola'nın dünyanın en iyi teknik direktörü olduğunu söyledi.
İngiliz ekibi Manchester City'yi çalıştıran Guardiola'nın pozitif bir futbol anlayışına sahip olduğunu belirten Eto'o, "Guardiola, benimsediği oyun tarzını Manchester City'ye de yansıtacaktır. En büyük özelliği, inandığı futbol doğrularından asla şaşmaması. Teknik direktör olarak dünyanın en iyisi Guardiola diyebilirim." ifadelerini kullandı.
Bir diğer İngiliz temsilcisi Manchester United'ın başında bulunan Portekizli Jose Mourinho'nun futbol anlayışına da değinen 35 yaşındaki golcü, "Jose, Inter ve Chelsea'den tanıdığım sıra dışı bir insan. Bu takımlarda harika işler başardı ama o da herkes gibi kendini geliştirmeyi sürdürüyor. Sonuçta sürekli savunma yapamazsınız. Futbol her geçen gün gelişiyor. Günümüzde daha çok topla bir şeyler yapmaya çalışan takımlar görüyoruz." şeklinde konuştu.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 15:58
- Şenol Güneş'ten paralı tepkiye cevap!
Toplam 41
Yorum
İsim sorun degil Para için sattı diyenler 1500 TL calisiyon 3000 TL maaş teklifi gelecek sende diyecek ki ben patronumu satmam. ..
- Şenol Güneş'ten paralı tepkiye cevap!
Toplam 41
Yorum
1903 MEHMET TOPAL DAYAN! Senide kurtaracagiz Aziz'in elinden. Büyük takimda ve büyük taraftar önünde oynamak senin de hakkin. Az kaldi kurtulusa.
- Şahika Ercümen'in hedefi altın
Toplam 1
Yorum
bır yuzucu bu ve bunlar gıbılerıne bosu bosuna para verılııyor ...yuzme de hıcbır basarısı olmayan sahıka ...kendınce bısıler yapıp goz boyamak ...bunun ruhunu bılırım ben .....bosu bosunadır bunlara odenen paralar vs ler..
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