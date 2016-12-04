Fransa'nın TF1 kanalına açıklamada bulunan Eto'o, geçmiş yıllarda teknik direktörlüğünü yapan Josep Guardiola ve Jose Mourinho ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İngiliz ekibi Manchester City'yi çalıştıran Guardiola'nın pozitif bir futbol anlayışına sahip olduğunu belirten Eto'o, "Guardiola, benimsediği oyun tarzını Manchester City'ye de yansıtacaktır. En büyük özelliği, inandığı futbol doğrularından asla şaşmaması. Teknik direktör olarak dünyanın en iyisi Guardiola diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Bir diğer İngiliz temsilcisi Manchester United'ın başında bulunan Portekizli Jose Mourinho'nun futbol anlayışına da değinen 35 yaşındaki golcü, "Jose, Inter ve Chelsea'den tanıdığım sıra dışı bir insan. Bu takımlarda harika işler başardı ama o da herkes gibi kendini geliştirmeyi sürdürüyor. Sonuçta sürekli savunma yapamazsınız. Futbol her geçen gün gelişiyor. Günümüzde daha çok topla bir şeyler yapmaya çalışan takımlar görüyoruz." şeklinde konuştu.