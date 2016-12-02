İşte Antalyaspor'un muhtemel 11'i
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında karşılaşacak olan Antalyaspor ile Medipol Başakşehir toplamda 22, Süper Lig’de ise 13. kez karşı karşıya gelecekler.
22 kez karşılaştılar
Spor Toto Süper Lig'de 12 hafta sonunda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 15 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor, ligin 13. haftasında cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Antalyaspor ile İstanbul temsilcisi Başakşehir ilk kez 2002-2003 yılında PTT 1. Lig'de karşı karşıya geldi. İki takımın ilk kez karşılaştığı ve Antalya'da oynanan mücadeleyi kırmızı-beyazlı takım 2-1 galip tamamladı. Antalyaspor ile Başakşehir, PTT 1. Lig'de 8, Spor Toto Süper Lig'de 12 ve bir kez de Kızılcahamam Kupası'nda olmak üzere toplamda 21 kez karşı karşıya geldi. İki takım en son geçtiğimiz sezonun 17. haftasında Antalya'da karşılaşırken mücadeleden Başakşehir 2-1 galip ayrılmıştı.
İstanbul'da Başakşehir üstün
Medipol Başakşehir ile Antalyaspor toplamda 21 kez karşı karşıya gelirken, Antalyaspor bu maçlarda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de 12 kez karşılaşırken kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 de yenilgi aldı. 21 maç sonunda Antalyaspor, İstanbul temsilcisine 22 gol atma başarısı yakalarken, Başakşehir ise kırmızı-beyazlılara 26 gol ile karşılık verdi. İstanbul'da oynanan 10 maçta ise İstanbul temsilcisi Başakşehir'in üstünlüğü göze çarpıyor. 10 maç sonunda Medipol Başakşehir 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
En farklı galibiyet İstanbul temsilcisinden
Antalyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan 21 maçlık 90 dakikalarda en farklı skoru 4-0 ile 2011-2012 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta Başakşehir elde etti. İstanbul ekibine 4 farklı galibiyeti Eren Aydın, Doka, Tevfik Köse ve Edin Visca attığı gollerle getirdi. İki takım arasında en çok golün atıldığı maçlar ise 2003-2004, 2015-2016 sezonunda oynanan 3-2'lik maçlarda alınan skorlar oldu. Toplamda 5 golün atıldığı bu iki maç takımlar arasında oynanan ve en çok golün atıldığı maçlar olarak kayıtlara geçti.
En çok 1-0 ve 2-1'lik skorlar
Antalyaspor ile İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir arasında en çok skor 6 maç ile 1-0 ve 2-1 olarak istatistiklere yansıdı. İki takım arasında 3 maç 1-1, 2 maç 0-0 ve 3-2, 1'er maçta 3-1 ve 4-0 sona erdi.
5 oyuncu sarı kart sınırında
Medipol Başakşehir maçı öncesi Antalyaspor'da sakatlıktan yeni dönen ve tam olarak hazır durumda olmayan Emre Güral dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'da 5 oyuncu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda İstanbul ekibi Medipol Başakşehir maçında Charles, Motta, Chico, Diego Angelo ve Zeki Yıldırım sarı kart görmeleri halinde ligin 14. haftasında Antalya'da oynanacak olan Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşecekler.
Muhtemel 11
Antalyaspor - Medipol Başakşehir mücadelesi 3 Aralık Cumartesi günü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve zorlu maçta Ankara bölgesi hakemi Bülent Yıldırım düdük çalacak. Mücadeleye kırmızı-beyazlı ekibin şu on birle çıkması bekleniyor:
"Ferhat, Celutska, Diego Angelo, Chico, Sakıb Aytaç, Danilo, Zeki Yıldırım, Charles, Motta, Deniz Kadah, Eto'o."
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:20
- Şenol Güneş'ten Robben kararı
Toplam 9
Yorum
helal sana! ben galatasaraylıyım arkadaş ama fikret ormanın yaptığı işlerle (konuşmaları hariç konuştukça batıyo çoğunlukla) ve şenol güneşin yaptığı işleri çok beğeniyorum doğru iş yaparsan doğru kurgu yaparsan parlar yükselirsim kardeşim 33 yaşında adam alırsan yarım sezon 1 sezon oynar 3 sezon yatar sömürür kulübü yada fesih bedeliyle sömürür git genç oyuncu al yıldız olmasına gerek yok biraz parlak bi ışık gördüğünü kap şu yıldız robenden daha iyidir herkes kendini denk almalı kimse bu kulüplerin başkanı diye sahibi olduğunu sanmasın kulüplerin sahibi taraftarlarıdır!
- Galatasaray Riekerink yönetiminde çalıştı
Toplam 4
Yorum
Aslan TAKIM YASLI HANTAL KIMI GETIRIRSEN GETIR ANCAK BU KADAR OLUR MUSLERA BRUMA TOLGA CAROLE YASIN HARCINDEKILER KOSMUYOR SAHADA DURARAK OYNAMAYA CALISIYOR FUTBOLDA KALITE VE TEKNIGIN YANINDA MÜCADELE HIZLI KOSUDA VE PRES SART
- Aslan disipline!
Toplam 8
Yorum
Savaş corlu Emre boll un lac iverti
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