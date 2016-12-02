İşte Antalyaspor'un muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında karşılaşacak olan Antalyaspor ile Medipol Başakşehir toplamda 22, Süper Lig’de ise 13. kez karşı karşıya gelecekler.

Ligde oynadığı son 4 maçın tamamında galip gelerek 10. sıraya kadar yükselen Antalyaspor, Cumartesi günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Kırmızı-beyazlılar ile lig lideri Medipol Başakşehir toplamda 22 kez, Spor Toto Süper Lig'de ise 13. kez karşılaşacaklar.



22 kez karşılaştılar

Spor Toto Süper Lig'de 12 hafta sonunda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 15 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor, ligin 13. haftasında cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Antalyaspor ile İstanbul temsilcisi Başakşehir ilk kez 2002-2003 yılında PTT 1. Lig'de karşı karşıya geldi. İki takımın ilk kez karşılaştığı ve Antalya'da oynanan mücadeleyi kırmızı-beyazlı takım 2-1 galip tamamladı. Antalyaspor ile Başakşehir, PTT 1. Lig'de 8, Spor Toto Süper Lig'de 12 ve bir kez de Kızılcahamam Kupası'nda olmak üzere toplamda 21 kez karşı karşıya geldi. İki takım en son geçtiğimiz sezonun 17. haftasında Antalya'da karşılaşırken mücadeleden Başakşehir 2-1 galip ayrılmıştı.



İstanbul'da Başakşehir üstün

Medipol Başakşehir ile Antalyaspor toplamda 21 kez karşı karşıya gelirken, Antalyaspor bu maçlarda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de 12 kez karşılaşırken kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 de yenilgi aldı. 21 maç sonunda Antalyaspor, İstanbul temsilcisine 22 gol atma başarısı yakalarken, Başakşehir ise kırmızı-beyazlılara 26 gol ile karşılık verdi. İstanbul'da oynanan 10 maçta ise İstanbul temsilcisi Başakşehir'in üstünlüğü göze çarpıyor. 10 maç sonunda Medipol Başakşehir 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.



En farklı galibiyet İstanbul temsilcisinden

Antalyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan 21 maçlık 90 dakikalarda en farklı skoru 4-0 ile 2011-2012 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta Başakşehir elde etti. İstanbul ekibine 4 farklı galibiyeti Eren Aydın, Doka, Tevfik Köse ve Edin Visca attığı gollerle getirdi. İki takım arasında en çok golün atıldığı maçlar ise 2003-2004, 2015-2016 sezonunda oynanan 3-2'lik maçlarda alınan skorlar oldu. Toplamda 5 golün atıldığı bu iki maç takımlar arasında oynanan ve en çok golün atıldığı maçlar olarak kayıtlara geçti.



En çok 1-0 ve 2-1'lik skorlar

Antalyaspor ile İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir arasında en çok skor 6 maç ile 1-0 ve 2-1 olarak istatistiklere yansıdı. İki takım arasında 3 maç 1-1, 2 maç 0-0 ve 3-2, 1'er maçta 3-1 ve 4-0 sona erdi.



5 oyuncu sarı kart sınırında

Medipol Başakşehir maçı öncesi Antalyaspor'da sakatlıktan yeni dönen ve tam olarak hazır durumda olmayan Emre Güral dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'da 5 oyuncu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda İstanbul ekibi Medipol Başakşehir maçında Charles, Motta, Chico, Diego Angelo ve Zeki Yıldırım sarı kart görmeleri halinde ligin 14. haftasında Antalya'da oynanacak olan Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşecekler.



Muhtemel 11

Antalyaspor - Medipol Başakşehir mücadelesi 3 Aralık Cumartesi günü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve zorlu maçta Ankara bölgesi hakemi Bülent Yıldırım düdük çalacak. Mücadeleye kırmızı-beyazlı ekibin şu on birle çıkması bekleniyor:



"Ferhat, Celutska, Diego Angelo, Chico, Sakıb Aytaç, Danilo, Zeki Yıldırım, Charles, Motta, Deniz Kadah, Eto'o."