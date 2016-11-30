 Eto'o ve Çalımbay teslim etti – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    Eto'o ve Çalımbay teslim etti

    Eto'o ve Çalımbay teslim etti

    'in 12. haftasında oynanan - maçında kaybolan "minion" isimli oyuncak, atılan tweet sayesinde bulunarak Antalyaspor Teknik Direktörü ve tarafından minik taraftara teslim edildi.

    'un sosyal medya hesaplarından "Bir Oyuncak Hikayesi" başlığıyla yapılan paylaşıma göre Alim isimli çocuk bir taraftar, Antalya Arena'da oynanan Antalyaspor- maçında oyuncağını kaybetti. Çocuk taraftarın ailesi oyuncağın bulunması için kulübe tweet attı. Atılan tweetin ardından stadyumda arama yapan kulüp yöneticileri oyuncağı bularak çocuk taraftara teslim etti.

    Olay kulübün sosyal paylaşım sitelerinde de "Bir Oyuncak Hikayesi" başlığıyla şöyle duyuruldu:

    "Kahramanımız Alim, oyuncağını Antalyaspor-Adanaspor maçı sonrası tribünde unutur. Maçtan sonra Kahramanımızın annesi Alim'in oyuncağı "minionun" bulunması için kulübümüze bir tweet atar. Kahramanımızın oyuncağı "minion", uzun bir arama kurtarma operasyonu sonucunda bulunur. Hemen Kahramanımızın ailesine haber verilir ve antrenmana davet edilirler. Ellerinde çiçeklerle takımımıza teşekkür eden kahramanımız ve ailesi, Rıza hocamızın ve 'nun elinden "miniona" kavuşur. Eğer bir kalbin içine daha girebildiysek, ne mutlu bize."

    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:34
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