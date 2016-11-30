Eto'o ve Çalımbay teslim etti
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Antalyaspor - Adanaspor maçında kaybolan "minion" isimli oyuncak, atılan tweet sayesinde bulunarak Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Samuel Eto'o tarafından minik taraftara teslim edildi.
Antalyaspor'un sosyal medya hesaplarından "Bir Oyuncak Hikayesi" başlığıyla yapılan paylaşıma göre Alim isimli çocuk bir taraftar, Antalya Arena'da oynanan Antalyaspor-Adanaspor maçında oyuncağını kaybetti. Çocuk taraftarın ailesi oyuncağın bulunması için kulübe tweet attı. Atılan tweetin ardından stadyumda arama yapan kulüp yöneticileri oyuncağı bularak çocuk taraftara teslim etti.
Olay kulübün sosyal paylaşım sitelerinde de "Bir Oyuncak Hikayesi" başlığıyla şöyle duyuruldu:
"Kahramanımız Alim, oyuncağını Antalyaspor-Adanaspor maçı sonrası tribünde unutur. Maçtan sonra Kahramanımızın annesi Alim'in oyuncağı "minionun" bulunması için kulübümüze bir tweet atar. Kahramanımızın oyuncağı "minion", uzun bir arama kurtarma operasyonu sonucunda bulunur. Hemen Kahramanımızın ailesine haber verilir ve antrenmana davet edilirler. Ellerinde çiçeklerle takımımıza teşekkür eden kahramanımız ve ailesi, Rıza hocamızın ve Samuel Eto'o'nun elinden "miniona" kavuşur. Eğer bir kalbin içine daha girebildiysek, ne mutlu bize."
- 30 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:34
- Fenerbahçe'den derbi açıklaması
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Yorum
baron Mertcan taktiniz kanita kanit futbol tarihi kitabi bizede kanitlarmisin fenerbahcenin ilk 5 sampiyonlugunu 45 sene onceydi sampiyonluk hesabi yaparken 45 50 yil onceki sampiyonluklari hesaba katiyosunuz ama is rezilliklerinize gelince o fil tarihinde kaldi diyosunuz o zaman sizin 14 sampiyonlugunuz fil tarihinden kalma onlarida biz gormeyelim hesaba katmayalim ne dersin
- ''Florya’ya gitmem!''
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Nurullah Kim gelir bilmiyorum ama şunu biliyorum yönetimde kesinlikle köklü bir değişiklik olması gerekiyor. Yoksa bulunan durumdan daha kötü bir grafik çiziliceğini öngörüyorum. Köklü bir değişiklik ne olur nasıl şekilde olur orası işin ehli olan insanların işi ancak neden yönetimde köklü değişikliğe değindiğim kısıma gelirsek. Şuan ki yonetim takıma kontrol sağlamıyor. Kimse olurmu öyle şey koskoca Galatasaray takımı demesin ama oyuncuların yönettiği bir kulüp var. Ve bu terslikte bir iş var algısı oluşturuyor. Hatta tutup bütün kadrodaki oyuncuları oynatmayıp alt yapıdan oyuncular oynatsalar daha iyi bir sonuç zinciri oluşturur diye düşünüyorum. Bu halde ilk yarının son maçlarında tek kulvarda oynamasına rağmen lige havluyu atar...
- Kurtların düellosu
Toplam 58
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KARTAAALLLLLL...... hafta sonu bir yere kaçmayın maça çıkmamazlıkta etmeyin Kartallar akşam yemeğine geliyor kanaryalardan etde çıkmaz ama olsun
Eto'o ve Çalımbay teslim etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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