Antalyaspor, Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını eksiksiz sürdürdü.
- 30 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:55
- G.Saray’ın yeni adresi Kemerburgaz
Toplam 2
Yorum
1071 Ne işınız var orada?
- Kurtların düellosu
Toplam 21
Yorum
krestic eminim ki gs maçından çok daha zor geçecek derbide volkanın eldivenleri dahi terlememişti öte yandan şampiyonlar ligini baz alırsak boş geçtiği maç yok Bjk nin savunması ağır olabilir ama fb nin hücum hattı da bi o kadar beceriksiz
- Beşiktaş'ı asla bırakmam
Toplam 1
Yorum
kartal Sevgimiz seninle kara kartalım
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