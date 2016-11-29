Çalımbay'dan Başakşehir maçı yorumu

Çalımbay, Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin son 4 maçında güzel bir seri yakaladıklarını söyledi. Taraftarın da bu maçlarda çok coşkulu olduğunu dile getiren Çalımbay, yönetim, taraftar, teknik heyet ve futbolcularla güzel bir uyum yakaladıklarını belirtti. Takımın gösterdiği performans, mücadele ve istekten memnun olduğunu ifade eden Çalımbay, bu tempoyu devreye kadar devam ettirmeleri gerektiğini kaydetti.

Zorlu bir fikstür sürecine girdiklerini işaret eden Çalımbay, "Başakşehir maçı zor geçecek. Bu yılın istikrarlı bir grafik çizen takımı. Takımıma güveniyorum ve orada iyi şeyler yapacağımızı biliyorum. Bu maçtan iyi bir skorla ayrılmamız için daha önceki maçlara oranla iki kat daha mücadele etmemiz gerekiyor. Başakşehir'i yakından tanıyorum. Takım ayıracak pozisyonda değiliz. Her maçtan puan ya da puanlarla dönmemiz gerekiyor." dedi.

Serdar'ın annesinin rahatsızlığı nedeniyle takımla çalışamadığına dikkati çeken Çalımbay, Emre'nin de sakat olduğunu, sakatlığı tamamen geçen Eto'o'nun ise iyi bir şekilde kendileriyle çalıştığını kaydetti.

- Eto'o'nun Trabzonspor'a transfer iddiaları

Bir gazetecinin, bazı gazetelerde Eto'o'nun devre arasında Trabzonspor'a transfer olabileceğine ilişkin haberlerin olduğunu anımsatması üzerine Çalımbay, "Bize gelen herhangi bir teklif yok. Yönetimle de görüştüm böyle bir şey yok." dedi.

Bir gazetecinin, "Eto'o'nun geçen yılki performansıyla bu yılki performansı arasındaki fark var. Bunu neye bağlıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Çalımbay, şöyle yanıt verdi:

"Eto'o sezon başında hazırlanmamış. Beşiktaş olayı çıkınca kendisi açıkça gitmek istediğini söyledi. Kariyerinde bir kez daha şampiyonlar liginde oynamak istiyordu. Gayet normal. Bu olay olmayınca takımına döndü. Sezon başı antrenmanlarını istediği gibi yapamadı. Sonra kadro dışı kaldı. Takımdan ayrı çalıştı. İstediği kadar da iyi çalışsa tek başına takımdaki performansı yakalaması zor. Kopukluk oradan kaynaklanıyor. Başka bir sebep bulamıyorum. Biz geldiğimizden bu yana Eto'o, çok iyi çalışıyor. Profesyonel ve lider bir oyuncu olarak takıma sahip çıkıyor. Sakatlık da yaşadı. Şansız bir dönem geçirdi."

Devre arası için kendisine bir puan hedefi koymadığını anlatan Çalımbay, alabildikleri kadar puan alıp takviyelerle ikinci yarıya daha güçlü gireceklerini vurguladı.

Son 4 haftayı da tek gollü galibiyet ile kapattıklarını hatırlatan Çalımbay, çok pozisyona girmelerine rağmen gol atamadıklarını ancak önemli olanın kazanmak olduğunu kaydetti.

Disiplinden taviz vermeden çalışmaları gerektiğini ifade eden Rıza Çalımbay, şunları söyledi:

"Disiplinimizin üstüne koyarak devam etmesi gerekiyor. Takımımıza güveniyorum. İyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Buraya geldiğimizde uzun süredir takım galibiyet alamıyordu. Herkes 'Bir galibiyete ihtiyacımız var' diyordu. Galibiyeti de alınca herkese güven geldi. Futbolcular oyun oynamaya başladı. Türkiye ligini iyi de tanıyoruz. Ona göre antrenman yaptık ve kadromuzu oluşturduk. Oyuncuların arzu ve istekleri gelişti. Takımda bütünleşme oldu. Yönetim zaten mükemmel. Taraftarımız da çok güzel destek veriyor. Bunların hepsi olunca iyi şeyler ortaya çıkıyor ancak futbolda dün yok. Önümüze bakacağız."