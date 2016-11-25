Eto’o’ya büyük şok!
İspanyol basını, Eto’o’nun Barcelona döneminde vergi kaçırdığı iddiasıyla 10 yıl 6 ay hapis, 14 milyon euro da para cezasıyla karşı karşıya olduğunu öne sürdü.
Samuel Eto'o'nun başı dertte. İspanyol basını, 2006 ile 2009 yılları arasında Barcelona'da oynadığı dönemde vergi kaçırdığı gerekçesiyle 10 yıl 6 ay hapsinin istendiğini iddia etti. 35 yaşındaki golcünün ayrıca ceza olarak da 14 milyon euro ödemesi gündemde.
İKİ ŞİRKET ÜZERİNDEN
İmaj haklarını İspanya ve Macaristan'daki iki şirket aracılığıyla transfer ettiği belirlenen Eto'o'nun bu sayede vergi ödemekten kurtulduğu öne sürülüyor. Yüklü sponsorluk geliri elde ederken, İspanya ve Macaristan'daki şirketler sayesinde vergi ödemediği kaydedildi.
İKİ ŞİRKET ÜZERİNDEN
İmaj haklarını İspanya ve Macaristan'daki iki şirket aracılığıyla transfer ettiği belirlenen Eto'o'nun bu sayede vergi ödemekten kurtulduğu öne sürülüyor. Yüklü sponsorluk geliri elde ederken, İspanya ve Macaristan'daki şirketler sayesinde vergi ödemediği kaydedildi.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:36
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