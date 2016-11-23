Antalyaspor’da Eto’o sevinci
Trabzonspor galibiyetiyle 3'te 3 yapan Antalyaspor'da yeni teknik direktör Rıza Çalımbay fark yarattı. Çalımbay, Avrupa konusunda "Şartlar oluşursa neden olmasın" derken, Trabzon'da sakatlığı nedeniyle oynamayan Eto'o için, "Eto'o muhtemelen Adanaspor maçında sahada olacak" bilgisini verdi.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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