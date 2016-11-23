 Antalyaspor’da Eto’o sevinci – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    ’da Eto’o sevinci

    Antalyaspor’da Eto’o sevinci
    galibiyetiyle 3'te 3 yapan Antalyaspor'da yeni teknik direktör Rıza Çalımbay fark yarattı. Çalımbay, Avrupa konusunda "Şartlar oluşursa neden olmasın" derken, Trabzon'da sakatlığı nedeniyle oynamayan Eto'o için, "Eto'o muhtemelen Adanaspor maçında sahada olacak" bilgisini verdi.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:09
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