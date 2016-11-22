 İyi savunduk! – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    İyi savunduk!

    İyi savunduk!
    Teknik Direktörü , "İyi oynamadık belki ama mükemmel mücadele ettik. Çok iyi savunma yaptık. Takımda uzun süre kazanamamanın stresi var. Hep bu şekilde kazanamayız ama bugün galip gelmek çok önemliydi" dedi.

    'ÖNEMLİ İŞ BAŞARDIK'
    Antalyasporlu Zeki, Trabzonspor gibi bir takıma karşı oynamanın kolay olmadığını belirterek, "Kazandık ama böyle bir takıma karşı baskı yemek normal. Onları yenmek önemliydi. 3 puanı alarak sıralamada onları geçtik, mutluyuz" diye konuştu.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:26
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