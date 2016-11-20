 Eto'o antrenmana katılmadı – Fotomaç – 20 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Eto'o antrenmana katılmadı

    Eto'o antrenmana katılmadı

    Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Kırmızı-beyazlı ekip, Hasan Subaşı Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, dar alanda pas çalışması yaptı.

    Antrenmana sakatlıkları devam eden Samuel Eto'o ve Emre Güral katılmazken, kaleci Saso Fornezzi takımdan ayrı çalıştı.

    Antalyaspor kafilesi, öğleden sonra maçın oynanacağı Trabzon'a hareket edecek.

    Ligin geride kalan 10 haftasında 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan Akdeniz ekibinin, 9 puanı bulunuyor.

    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 12:46
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eto'o antrenmana katılmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.