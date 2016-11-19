Antalya hazır kıta
Güney ekibi, Trabzonspor deplasmanından üç puan almanın hesabını yapıyor Tesislere gelen taraftarlar takıma çiçek verdi. Çalımbay, “Kazanacağız” dedi.
Antalyaspor, Trabzonspor maçı için pusuya yattı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları süren Samuel Eto'o, Emre Güral ve kaleci Fornezzi ile izinli olan Serdar Özkan katılmadı. Taraftarlar tesislere gelerek Çalımbay'a çiçek verip Trabzonspor karşısında başarılar diledi.
SAKİN KALIP YENECEĞİZ
Çalımbay, zorlu Trabzonspor deplasmanında sakin ve akıllı oynamak zorunda olduklarını belirterek, "Orta sahada güçlü olup, hızlı ataklarla sonuca gitmek zorundayız. Buradan alacağımız puan yada puanlar gelecek maçlarda çok işimize yarayacak" dedi.
SAKİN KALIP YENECEĞİZ
Çalımbay, zorlu Trabzonspor deplasmanında sakin ve akıllı oynamak zorunda olduklarını belirterek, "Orta sahada güçlü olup, hızlı ataklarla sonuca gitmek zorundayız. Buradan alacağımız puan yada puanlar gelecek maçlarda çok işimize yarayacak" dedi.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:43
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