Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Antalyaspor’da, Başkan Ali Şafak Öztürk, maçın hakemi Alper Ulusoy’un daha önce kendilerini mağdur ettiğini ve Trabzonspor maçına atanmasından dolayı çekincelerinin olduğunu söyledi.

Antalyaspor Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk, Hasan Subaşı Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Öztürk, Trabzonspor maçının hakemi Alper Ulusoy'un, ligin ilk haftasında oynadıkları Osmanlıspor maçında ofsayt pozisyonunu devam ettirmesi sonrası penaltı kararı ve kaleci Fornezzi'nin kırmızı kartla oyun dışı bırakılmasından dolayı endişeli olduklarını ifade etti.



"Trabzonspor maçı önemli"

Trabzonspor maçının önemli olduğunu dile getiren Antalyaspor Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Bizim için önemli bir maç olacak. Özellikle milli takım arasından sonra tekrar iyi gidişatımızı sürdürmek istiyoruz. Son 2 maçta 2 galibiyetimiz var. İnşallah bu sonuçları devam ettirmek istiyoruz. Burada tabi ki takımın üst seviye performansının devam etmesi önemli" dedi.



"Hakem Alper Ulusoy'dan çekincemiz var"

Daha önce hakem hatalarıyla ilgili bazı açıklamalarda bulunduklarını hatırlatan Antalyaspor Başkanı Öztürk, mücadelede hakemin performansının çok önemli olduğunu belirtti. Öztürk, "Maçın hakemi Alper Ulusoy, özellikle Osmanlıspor maçında bizi mağdur etmişti. O maçta hatırlarsanız ofsayt pozisyonundan bir penaltı ve kırmızı kart verilmişti. Sonradan da bir penaltı verilmeme durumu vardı. Milli takımdan önceki dönemde de Trabzonspor'un maçta mağdur olma açıklamalarından sonra tabi çekincemiz var. Bu yüzden özellikle Alper Ulusoy'un performansını yakından izleyeceğiz. İnşallah adil olacaktır. İnşallah her şey olması gerektiği gibi olacaktır. Bundan da şüphemizin olmasını istemiyoruz. Şu anda da her şeyin inşallah sportif etkenlerin düzgün olacağını ve iyi gidişatımızı devam ettireceğimizi düşünüyorum. Burada galibiyet çok önemli. Puan almak çok önemli. Ondan dolayı biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.