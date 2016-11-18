Eto'o oynamıyor
Antalya’nın hocası Çalımbay: Eto’o, Adana maçına bile zor yetişir.
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o'nun çekilen MR ve sağlık raporlarında durumunun iç açıcı olmadığını belirterek, "Adanaspor maçına bile yetişeceğini zannetmiyorum. Bu bizim için bir kayıp." dedi. Çalımbay, ligde yoğun ve çok kritik haftalara girdiklerini belirterek, önlerinde 6 önemli maçın olduğunu söyledi ve ekledi: "Önümüzdeki Trabzonspor karşılaşması, kapasitemizin en üstüne çıkacağımız bir maç. Bizi orada çok büyük bir mücadele bekliyor. Bunun da farkındayız. Bu mücadeleyi de gösterebilecek kapasitede bir takımız. Oyuncularıma güveniyorum ve inanıyorum. İnşallah zorlu maçtan üç puanla döneceğiz."
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
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