Eto'o oynamıyor

Antalya’nın hocası Çalımbay: Eto’o, Adana maçına bile zor yetişir.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o'nun çekilen MR ve sağlık raporlarında durumunun iç açıcı olmadığını belirterek, "Adanaspor maçına bile yetişeceğini zannetmiyorum. Bu bizim için bir kayıp." dedi. Çalımbay, ligde yoğun ve çok kritik haftalara girdiklerini belirterek, önlerinde 6 önemli maçın olduğunu söyledi ve ekledi: "Önümüzdeki Trabzonspor karşılaşması, kapasitemizin en üstüne çıkacağımız bir maç. Bizi orada çok büyük bir mücadele bekliyor. Bunun da farkındayız. Bu mücadeleyi de gösterebilecek kapasitede bir takımız. Oyuncularıma güveniyorum ve inanıyorum. İnşallah zorlu maçtan üç puanla döneceğiz."