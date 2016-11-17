 Emre Güral sevinci – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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HEPSİ
    17 Kasım 2016, Perşembe
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    sevinci

    Emre Güral sevinci
    ile karşılaşacak Antalyaspor'da Eto'o ve kaleci Fornezzi'nin sakatlıkları can sıkarken, antrenmana katılan bir isim sevindirdi. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir ayrı çalışan, geçen sezon Eskişehir'de attığı gollerle adından söz ettiren yeni transfer Emre Güral, takımla antrenmana çıktı.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:58
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