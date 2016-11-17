 Antalya’dan uzatma teklifi – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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    17 Kasım 2016, Perşembe
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    Antalya’dan uzatma teklifi

    Antalya’dan uzatma teklifi
    başkanı , Kulüpler Birliği Vakfı'nda 2 haftalık devre arasının 3 haftaya çıkarılması yönünde karar alınmasını talep ettiğini açıkladı. Öztürk gerekçelerini şöyle özetledi: "Amacımız hem turizme katkı aynı zamanda kulüplerin transfer için mantıklı yatırım yapması ve iyi bir hazırlık dönemi geçirmesini sağlamak. Yabancıların gelmeme nedenlerinden biri de Türk takımlarımın kamp süresinin kısa olması" dedi. Öztürk, uzama olması halinde 4'lü turnuvalar organize edebileceklerini kaydetti.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:57
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