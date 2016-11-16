"Devre arasının uzatılması için..."

Öztürk, Hasan Subaşı Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının verimli geçtiğini söyledi. Toplantıda yayın ihalesi ve Türk futbolunu daha ileriye taşıma adına yapılabileceklerin tartışıldığını anlatan Öztürk, "Orada bazı görüşlerimi belirttim. Antalyaspor adına devre arasının bir hafta daha uzatılması yönünde talepte bulunduk. Buradaki amacımız hem turizme hem de kulüpler adına bu dönemin daha verimli geçmesini sağlamak. Sürenin uzatılması transfer için kulüplerin daha çok tartarak daha mantıklı yatırım yapmasını sağlayacaktır. Talebimiz kabul görürse devre arasındaki kamp süresi bir hafta daha uzatılacaktır." diye konuştu.

"Kupa maçlarının Antalya'da oynanması kulüpler için faydalı olur"

Devre arasında bir çok kulübün kamp için Antalya'ya geleceğini vurgulayan Öztürk, "Türkiye Kupası maçları Antalya'da oynanması kulüpler için faydalı olur. Kulüpler ekstra masraftan tasarruf etmiş olur. Kış döneminde kampa gelen takımların ülkemize ciddi bir kazanç kaynağı oluyor. Gelmeme nedenlerinden biri de Türk takımlarının kamp süresinin kısa olmasıdır. Bu nedenle yabancı takımlar hazırlık maçı yapamıyor. Özellikle Rus kulüpleri kendi liglerindeki takımlarla hazırlık maçı yapmak istemiyor. Böyle olanakları olmadığı zaman bizi de tercih edemiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Devre arasında Avrupa'nın büyük kulüplerinin katılacağı bir turnuva düşündüklerini ve bu anlamda İskoçya'nın Celtic Kulübü ile görüştüklerini vurgulayan başkan Öztürk, devre arası kısa olduğu için Celtic ile hazırlık maçı yapma noktasında sıkıntı olabileceğini söyledi. Öztürk, "Devre arasında uzama olursa 4'lü turnuvalar organize edebiliriz. Türkiye'nin böyle organizasyonlara ihtiyacı var." dedi.