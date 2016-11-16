"Devre arasının uzatılması için..."
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk, Kulüpler Birliği Vakfının toplantısında, devre arasının bir hafta daha uzatılması yönünde talepte bulunduğunu bildirdi.
"Kupa maçlarının Antalya'da oynanması kulüpler için faydalı olur"
Devre arasında bir çok kulübün kamp için Antalya'ya geleceğini vurgulayan Öztürk, "Türkiye Kupası maçları Antalya'da oynanması kulüpler için faydalı olur. Kulüpler ekstra masraftan tasarruf etmiş olur. Kış döneminde kampa gelen takımların ülkemize ciddi bir kazanç kaynağı oluyor. Gelmeme nedenlerinden biri de Türk takımlarının kamp süresinin kısa olmasıdır. Bu nedenle yabancı takımlar hazırlık maçı yapamıyor. Özellikle Rus kulüpleri kendi liglerindeki takımlarla hazırlık maçı yapmak istemiyor. Böyle olanakları olmadığı zaman bizi de tercih edemiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Devre arasında Avrupa'nın büyük kulüplerinin katılacağı bir turnuva düşündüklerini ve bu anlamda İskoçya'nın Celtic Kulübü ile görüştüklerini vurgulayan başkan Öztürk, devre arası kısa olduğu için Celtic ile hazırlık maçı yapma noktasında sıkıntı olabileceğini söyledi. Öztürk, "Devre arasında uzama olursa 4'lü turnuvalar organize edebiliriz. Türkiye'nin böyle organizasyonlara ihtiyacı var." dedi.
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 14:11
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