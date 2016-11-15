 Eto’o kadar değerli! – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Eto’o kadar değerli!

    Eto’o kadar değerli!
    ile deplasmanda oynayacak olan 'da yoğun bir tempo var. Teknik direktör idmanlarda Brezilyalı orta saha oyuncusu ile yakından ilgileniyor. Çalımbay, "Charles, kadar değerli bir oyuncu" dedi.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:52
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