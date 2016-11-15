Antalyaspor Trabzonspor'a hazırlanıyor
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Hasan Subaşı Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana izinli olan Samuel Eto'o katılmadı.
Futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda kısa paslaşma yaptığı idman, kondisyon ağırlıklı çalışma ile sona erdi.
Çalımbay'ın futbolcularını zaman zaman uyardığı antrenmanı kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk ile bazı yöneticiler de izledi.
Öte yandan antrenman öncesinde, aralarında sinema oyuncusu Coşkun Göğen'in de bulunduğu bir grup Antalyasporlu taraftar, futbolculara baklava ikramında bulundu. Göğen'in futbolculara baklava yedirmesi renkli görüntülere sahne oldu.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 18:52
- Leon kasırgası
Toplam 17
Yorum
metinn burumayida bu kadar sisirmeyelim arkadas sanki messi ts ve basaksehir macinda da görduk ki buruma daha bir maci cevirecek oyuncu degil ingilterede mi is yapacak pööööh
- İvanovic seferi!
Toplam 8
Yorum
erhard senelerdir onlarca fulcu alındı sağ beke gene sabri oynuyor.
- ‘Şansın yok Aslanım’
Toplam 13
Yorum
Gs O sene bu sene o maç bu maç
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