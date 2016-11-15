Antalyaspor Trabzonspor'a hazırlanıyor

Hasan Subaşı Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana izinli olan Samuel Eto'o katılmadı.

Futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda kısa paslaşma yaptığı idman, kondisyon ağırlıklı çalışma ile sona erdi.

Çalımbay'ın futbolcularını zaman zaman uyardığı antrenmanı kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk ile bazı yöneticiler de izledi.





Öte yandan antrenman öncesinde, aralarında sinema oyuncusu Coşkun Göğen'in de bulunduğu bir grup Antalyasporlu taraftar, futbolculara baklava ikramında bulundu. Göğen'in futbolculara baklava yedirmesi renkli görüntülere sahne oldu.



