 Antalyaspor Trabzonspor'a hazırlanıyor – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    'a hazırlanıyor

    Antalyaspor Trabzonspor'a hazırlanıyor

    'in 11. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Hasan Subaşı Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana izinli olan Samuel Eto'o katılmadı.

    Futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda kısa paslaşma yaptığı idman, kondisyon ağırlıklı çalışma ile sona erdi.

    Çalımbay'ın futbolcularını zaman zaman uyardığı antrenmanı kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk ile bazı yöneticiler de izledi.

    Öte yandan antrenman öncesinde, aralarında sinema oyuncusu Coşkun Göğen'in de bulunduğu bir grup Antalyasporlu taraftar, futbolculara baklava ikramında bulundu. Göğen'in futbolculara baklava yedirmesi renkli görüntülere sahne oldu.

    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 18:52
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