 Antalyaspor ilk peşinde – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    ilk peşinde

    Antalyaspor ilk peşinde
    , lig tarihinde 40 kez karşılaştığı 'u yenerek, 'ndaki ilk galibiyet hedefliyor. Teknik direktör , "Bizim için çok zor bir maç olacak. Ancak planlarımızı kazanmak üzerine yaptık" şeklinde konuştu. Antalyaspor'da Kamerunlu dünya yıldızı golcü Samuel Eto'o, sakatlığı nedeniyle bu hafta Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:27
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