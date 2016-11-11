Eto'o ve Fornezzi idmana katılmadı
Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor, deplasmanda 21 Kasım Pazartesi günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmana, sakatlıkları süren Eto'o ile Fornezzi katılmadı.
Kırmızı beyazlılar Hasan Subaşı Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda kırmızı beyazlılar, top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde Çalımbay, futbolcularına sınırlı alanda taktik çalıştırdı. Taktik oyununda futbolcularına sık sık uyarıda bulunan Çalımbay, mücadeleci futbol oynamalarını istedi.
5 haftadır sağ ayak bileğindeki sıkışma sendromundan kaynaklanan ödem nedeniyle forma giyemeyen Emre Güral da düz koşuya başladı. Takımdan ayrı fizyoterapist yönetiminde koşan Emre'nin Pazartesi günü takımla çalışmaya başlayacağı belirtildi. Antrenmana sakatlığı devam eden Eto'o ile kaleci Fornezzi katılmadı. Eto'o, arka adalelerindeki sıkışmadan kaynaklı sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 13:39
- Emre Çolak pişmanlığı
Toplam 4
Yorum
eroğlu Türkiyedeki futbolcular buradaki düzene uyuyor. Yurt dışında ise yeni bir başlangıc ve de ben iyiyim anlayışı, kişiye başarı getiriyor. Keşke yurt dışındaki kafayla Türkiyede de oynayabilseler.
- De Boer geliyor
Toplam 7
Yorum
SALİH BENCE YANLIŞ BİR KARAR OLUR. ZATEN BÖYLE YAPTIĞIMIZ İÇİN HEP GEÇİCİ BAŞARILAR ELDE EDİLİYOR. OYSA GEREKLİ OLAN KALICI BAŞARI.
- Emre Çolak pişmanlığı
Toplam 4
Yorum
SALİH EMRE HER ZAMAN İYİ BİR ORTA SAHA VE İLERİ BÖLGE OYUNCUSU İDİ. ONU OYNATMAYARAK YERİNE OYNATTIKLARI İLE SOĞUTULDU. NE YAZIK Kİ DA SATILDI.
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