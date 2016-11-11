Eto'o ve Fornezzi idmana katılmadı

Kırmızı beyazlılar Hasan Subaşı Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda kırmızı beyazlılar, top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde Çalımbay, futbolcularına sınırlı alanda taktik çalıştırdı. Taktik oyununda futbolcularına sık sık uyarıda bulunan Çalımbay, mücadeleci futbol oynamalarını istedi.



5 haftadır sağ ayak bileğindeki sıkışma sendromundan kaynaklanan ödem nedeniyle forma giyemeyen Emre Güral da düz koşuya başladı. Takımdan ayrı fizyoterapist yönetiminde koşan Emre'nin Pazartesi günü takımla çalışmaya başlayacağı belirtildi. Antrenmana sakatlığı devam eden Eto'o ile kaleci Fornezzi katılmadı. Eto'o, arka adalelerindeki sıkışmadan kaynaklı sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.