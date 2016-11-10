Rıza Çalımbay'dan Eto'o açıklaması

Rıza Çalımbay, Hasan Subaşı Tesisleri'nde takımla ilgili genel bir değerlendirme yaptı. Takımın genel gidişatını iyi gittiğini belirten Çalımbay, eksiklikleri tespit ettiklerini ve neler yapılması gerektiği konusunda fikir sahibi olduklarını söyledi.

Devre arasını da iyi geçirmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Çalımbay, "Kadro dışı kalanlar var, bunlardan bir ikisini hazırlık maçlarında kullanmaya çalışacağız.

Devreye Antalyaspor sorunsuz, kadrodaki fazla arkadaşlarımızla yollarımızı ayırıp, yollarımızı ayırıp derken tabi ki onlara fırsat verip oynamalarını sağlayacağız. İyi bir kadro kuracağız ama bu kesinlikle geniş bir kadro olmayacak. Bizim istediğimiz şekilde iyi bir kadro kuracağız" dedi.

6 MAÇ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Çalımbay, devre öncesi 6 maçın gündeminde olduğunu belirterek, "Eksikleri devre arası giderip işimize bakacağız. Kalan 6 maçı iyi bitirmemiz lazım ki devre arası yapacaklarımızın bir faydası olsun. Bana göre şu anda transferden de her şeyden de önemlisi önümüzdeki 6 maç. Ona göre hazırlık yapıyoruz. Aytemiz Alanyaspor ile bir hazırlık maçı yapacağız. Bu maçta çok maç yapanlar olmayacak" diye konuştu.

ETO'O TRABZON KADROSUNDA YOK

Takımdaki sakat oyuncuları da değerlendiren Çalımbay, yıldız oyuncu Samuel Eto'o'nun iki bacağındaki yırtık nedeniyle Trabzonspor kadrosunda olmayacağını, Fornezzi'nin de sakat olduğunu ancak kadroda yer alıp almayacağının henüz belli olmadığını söyledi. İşlerinin çok zor olduğunu belirten Çalımbay şöyle konuştu:

"Sakatlarımız var. Bunların başında Eto'o ve Fornezzi geliyor. Eto'o'nun iki tarafında da yırtık çıktı. Trabzonspor maçında büyük ihtimalle oynamayacak. Yetişeceğini düşünmüyoruz. Şu anda yurt dışında tedavide. Fornezzi'nin de durumu şu anda belli değil. Emre, ben geldiğimden beri hep sakat bir türlü faydalanamadık. Kalan 6 maç ve hepsi final maçı bulunduğumuz konum itibariyle. İşimiz çok zor. Trabzonspor maçını iyi tamamlamamız lazım" dedi.