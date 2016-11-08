 Antalya’ya uyarı – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Antalya’ya uyarı

    Antalya’ya uyarı
    Başkanı , oyuncu fazlalığı nedeniyle bazı yabancı oyuncularla devre arasında yolların ayrılabileceğini belirterek, "Tüm futbolcuların Ocak ayına kadar takıma verecekleri katkı çok önemli. Takımda forma şansı bulamayan futbolcular bu süreci iyi değerlendirmeli" ifadesini kullandı.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:04
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