Antalya’ya uyarı
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, oyuncu fazlalığı nedeniyle bazı yabancı oyuncularla devre arasında yolların ayrılabileceğini belirterek, "Tüm futbolcuların Ocak ayına kadar takıma verecekleri katkı çok önemli. Takımda forma şansı bulamayan futbolcular bu süreci iyi değerlendirmeli" ifadesini kullandı.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gençlerbirliği'nde yeni patron Ümit Özat
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Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
- Bruma’lı savunma
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
- Dev derbinin biletleri satışa çıktı
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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