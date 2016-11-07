Eto'o forma giyecek mi?
Antalyaspor, 3 günlük iznin ardından çarşamba günü Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacak. Samuel Eto'o'nun sakatlığının ise ciddi olmadığı belirtildi.
Spor Toto Süper Lig'e kötü giriş yapan Antalyaspor'da son iki haftada alınan galibiyetlerle yüzler gülüyor. Ligde 9 puanla averajla 16. sırada bulunan Antalyaspor'da hedef iç sahada kalan maçlardan galibiyetle ayrılmak. Hafta sonu sahasında Gençlerbirliği'ni Samuel Eto'o'nun penaltı golüyle 1-0 mağlup eden güney ekibinde A Milli Takım'ın Kosova ile oynayacağı milli maç arası nedeniyle 3 günlük izin verildi. Kırmızı-beyazlılar 9 Kasım Çarşamba saat 20.00'deki antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
Öte yandan Gençlerbirliği karşılaşmasında sağ dizine darbe alıp, sol arka adalesinde ağrı bulunan yıldız futbolcu Eto'o'nun maç sonu yapılan tedavisinde ciddi bir durumunun olmadığı belirtildi. Yıldız futbolcunun Trabzonspor karşısında kırmızı-beyazlı formayı giyeceği kaydedildi.
Öte yandan Gençlerbirliği karşılaşmasında sağ dizine darbe alıp, sol arka adalesinde ağrı bulunan yıldız futbolcu Eto'o'nun maç sonu yapılan tedavisinde ciddi bir durumunun olmadığı belirtildi. Yıldız futbolcunun Trabzonspor karşısında kırmızı-beyazlı formayı giyeceği kaydedildi.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 12:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞK Aynenn Şenol hoca sakın hatta yapma bu cocuk çok yetenekli
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Toplam 5
Yorum
Ultra aslan Bence taraftarlar böyle maçlarda yüzde 60 ev sahibi yüzde 40 misafir takım oranında bile olmalı ziraat kupasını seyredebilen insanlar ligi niye izleyemesin. Sıkıntı taraftarda degil taraftarı bu hale getirenlerde bence
- ‘Başa çıkmak zorundayım’
Toplam 2
Yorum
sgoksu Biri bu adamı bi silksin kendine getirsin.
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