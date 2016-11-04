"Takıma da taraftara da güveniyoruz"

Başkan Ali Şafak Öztürk, Kayserispor maçındaki galibiyeti dönem noktası olarak gördüklerini belirtti. Antalyaspor açısından ligin daha yeni başladığını vurgulayan Öztürk, Gençlerbirliği maçında taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtirken şöyle konuştu:

"Kayserispor maçında şeytanın bacağını kırdık. Bundan sonrası için de takımımıza inanıyoruz. Taraftarımız da inanıyorsa ki görüyorum inanıyorlar, Gençlerbirliği maçıyla bunu göstersinler ve o stadı doldursunlar."

Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Adanaspor maçlarından 9 puan kazanmayı hedeflediklerini, her maçta 3 puanı kazanmak istediklerini vurgulayan Başkan Öztürk, şöyle devam etti:

"Ligin en güçlü takımlarından Beşiktaş ve Galatasaray deplasmanlarını atlattık. Trabzonspor deplasmanı da puan alınamayacak ya da galip gelinemeyecek bir deplasman değil. Adanaspor maçı da içeride oynanacak. Zaten puan cetvelinde altımıza düşmüş bir takım. Ama bu maçlar daha zorlu geçecek. Yönetim olarak düşüncemiz, başarı için doğru ortamı yaratmak. Biz de bu takımın ilerlemesi için bu ortamı sağlayacağız. Biz buna inanıyoruz. Bu takım bir kaç haftaya çok daha iyi yerlerde olacaktır. Bunu görüyorum ve buna inanıyorum. Özellikle yine teknik heyetle yolumuz açık. Taraftarımız inandığını göstersin ve maça gelsin."