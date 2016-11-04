Antalyaspor’un yasağı kalktı
TFF Tahkim Kurulu, Antalyaspor'un 2 dönemlik transfer cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada, Oktay Delibalta'nın Mersin İdmanyurdu'ndan transferinde yaşanan uyuşmazlık nedeniyle Antalyaspor'a verilen 2 dönemlik transfer yapamama cezasının, Mersin'in davadan feragat etmesi dolayısıyla kaldırıldığı bildirildi. Oktay'a verilen 6 ay men cezasının da kaldırıldığı kaydedildi.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
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krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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