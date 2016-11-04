 Antalyaspor’un yasağı kalktı – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    ’un yasağı kalktı

    Antalyaspor’un yasağı kalktı
    Tahkim Kurulu, 'un 2 dönemlik transfer cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada, Oktay Delibalta'nın Mersin İdmanyurdu'ndan transferinde yaşanan uyuşmazlık nedeniyle Antalyaspor'a verilen 2 dönemlik transfer yapamama cezasının, Mersin'in davadan feragat etmesi dolayısıyla kaldırıldığı bildirildi. Oktay'a verilen 6 ay men cezasının da kaldırıldığı kaydedildi.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:54
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