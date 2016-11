"İç sahadaki 4 maçı kazanmak istiyorsak..."

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde kalan 7 maçın çok önemli olduğunu belirterek, iç saha maçlarından biri olan Gençerbirliği karşılaşmasını mutlaka kazanmak istediklerini söyledi.

Çalımbay, Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiği günden bu yana 3 lig maçına çıktığını ve hepsinde iyi oynadıklarını ifade etti. Geçen hafta Kayseri'den anlamlı bir galibiyet aldıklarını dile getiren Çalımbay, "Çaykur Rizespor maçında, Beşiktaş maçının ilk yarısında çok iyi oynadık. Kayserispor maçı da hem mücadele hem de oyun olarak iyiydik. Sadece son 10 dakikaya kadar. İyi oyunumuzu skora yansıtamıyorduk, bu maçta onu yaptık. Bir galibiyetle her şey bitmiyor. Üstümüzdeki çok büyük bir yükü attık. Bütün oyuncularımız sıkıntılıydı. Kayseri maçının son 10 dakikasında bu galip gelme stresinden dolayı sıkıntı yaşadık. Geriye çekildik. Biz istemedik. Ama galip gelmeyi bildik" dedi.



"Taraftara ihtiyacımız var"

Göreve geldiği günden beri oynanan 3 karşılaşmanın ikisinin deplasman olduğunu hatırlatan Çalımbay, "Kupayı da sayarsak 3 maç deplasman oluyor. Bu haftaki galibiyet o nedenle anlamlı bir galibiyetti. Ama bizim işimiz şimdi başlıyor. Her maçımız final ve telafisi olmayan maçlar. Kaybedeceğimiz her puanla biraz daha geriye düşeceğimizin farkındayız. Onun için 7 maçımız var. Bunların hepsinin telafisi yok ve final maçlarıdır. Bizim şu andan itibaren taraftara ihtiyacımız var. En önemli şey bu. 4 maçımız içeride. Bu 4 maçı çok iyi şekilde bitirmek istiyorsak bir kere taraftarımızın bizi desteklemesi gerekiyor. Öyle bir konuma geldik ki maçları kazanmak zorundayız" diye konuştu.



"Devre arasında çok iyi duruma geleceğiz"

Takımın kapasitesinin üzerinde mücadele ettiğini vurgulayan Çalımbay, "Biraz alternatif sıkıntısı da yaşıyoruz. Artık mazeretin yeri yok. Kalan 7 maçı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Özellikle de kendi sahamızda oynayacağımız 4 maç en önemli nokta. Biz bu maçları kazanmak istiyorsak ne olursa olsun taraftarın maç sonuna kadar takımımızı desteklemesi gerekiyor. Biz iyi bir takımız. Oyunun kaderini değiştirecek oyuncularımız var. Bundan önce sadece bir güvensizlik vardı. Çünkü istediğimiz sonuçlar olmuyordu. Taraftarlarımızı Gençlerbirliği maçında tribüne bekliyoruz. Bu maç kazanmamız gereken en önemli maçlardan bir tanesi. Bu 7 maçı en iyi şekilde atlatmalıyız. Bu maçlar final gibi maçlar. Devre arasında çok iyi duruma geleceğiz" dedi.



"Zamana ihtiyacımız var"

Takımın fizik olarak iyi yere geldiğini aktaran Çalımbay, "Galibiyeti koruma açısından bir stres oluyordu. Rahat bir galibiyet alamadık. Onun getirdiği bir stres var. Şu an fizik olarak iyi duruma geliyoruz. Antrenmanlarla daha iyi yere geliyoruz. Kayserispor maçında kıran kırana oynadık. Yediğimiz gollerde bireysel hatalar var. Onları yapmamalıyız. Burada zaman lazım ama bizim de zamanımız yok. Kadroya giremeyen oyuncularımız da çok iyi duruma gelecek" ifadelerine yer verdi.