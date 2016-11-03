Antalyaspor'un transfer cezası kaldırıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Antalyaspor'un 2 dönemlik transfer cezasını kaldırdı.
TFF'den yapılan açıklamada, Oktay Delibalta'nın Mersin İdmanyurdu'ndan transferinde yaşanan uyuşmazlık nedeniyle Antalyaspor'a verilen iki dönemlik transfer yapamama cezasının, Mersin İdmanyurdu'nun davadan feragat etmesi dolayısıyla kaldırıldığı bildirildi.
Oktay Delibalta'ya verilen 6 ay resmi müsabakalardan men cezasının da kaldırıldığı kaydedildi.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 17:54
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Taviz vermeyeceğiz''
Toplam 3
Yorum
fenerli gerçekten kıskanıyorum bu adamı...
- ''Taviz vermeyeceğiz''
Toplam 3
Yorum
sabir 5-6 hafta arka arkaya aleyhinize hatalar yapilip,puanlari kaybedin.O zaman görürüz efendiyi de,gururu da,durusu da.hersey yolundayken efendilik herkes efendidir.
- Bursaspor seriyi bozmak istemiyor
Toplam 1
Yorum
gs05 helal olsun Hamza.H!!!
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