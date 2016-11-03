 Antalyaspor'un transfer cezası kaldırıldı – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Antalyaspor'un transfer cezası kaldırıldı

    Antalyaspor'un transfer cezası kaldırıldı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Antalyaspor'un 2 dönemlik transfer cezasını kaldırdı.

    TFF'den yapılan açıklamada, Oktay Delibalta'nın Mersin İdmanyurdu'ndan transferinde yaşanan uyuşmazlık nedeniyle Antalyaspor'a verilen iki dönemlik transfer yapamama cezasının, Mersin İdmanyurdu'nun davadan feragat etmesi dolayısıyla kaldırıldığı bildirildi.

    Oktay Delibalta'ya verilen 6 ay resmi müsabakalardan men cezasının da kaldırıldığı kaydedildi.

    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:54
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