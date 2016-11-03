Antalyaspor'un transfer cezası kaldırıldı

TFF'den yapılan açıklamada, Oktay Delibalta'nın Mersin İdmanyurdu'ndan transferinde yaşanan uyuşmazlık nedeniyle Antalyaspor'a verilen iki dönemlik transfer yapamama cezasının, Mersin İdmanyurdu'nun davadan feragat etmesi dolayısıyla kaldırıldığı bildirildi.

Oktay Delibalta'ya verilen 6 ay resmi müsabakalardan men cezasının da kaldırıldığı kaydedildi.