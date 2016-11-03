Antalyaspor'da hırslı antrenman
Antalyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Gençlerbiriği maçı hazırlıklarını teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Hasan Subaşı Tesisleri'ndeki antrenmanda kırmızı beyazlılar teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan çalışmada, kırmızı beyazlı takım, top kapma ile pas çalışması yaptı. Rıza Çalımbay, futbolcularına antrenmanın ikinci bölümünde de sınırlı alanda taktik oyun oynattı. Futbolcuların hırslı olduğu gözlenen antrenmanda Çalımbay oyuncularına sık sık uyarıda bulundu.
Antrenmanda sakatlıkları nedeniyle Yekta, Doğukan ve Emre takımdan ayrı koşu yaptı. Kayserispor deplasmanında kazandığı 3 puanla moral bulan Antalyaspor, Gençlerbirliği maçında galibiyete odaklandı. Kırmızı beyazlılar, Gençlerbirliği maçını kazanarak, ligin alt sıralarından kurtulmayı hedefliyor. Antrenmanı, yöneticiler Salih Peker ve Emin Altıner de izledi.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 14:33
- ‘Hedef yine kupa’
Toplam 2
Yorum
Aslan BU GURUPTA BIRTAKIM ALT YAPI TOPCULARINA SANS VERILMELI
- Eren mi Poldi mi
Toplam 1
Yorum
Aslan PODOLSKI HIC MÜCADELE YAPMIYOR SUTLARINIDA SON DAKIKALARA SAKLIYOR 90 Dk GÜCÜ YETERLI DEGIL 2.DEVRE OYNAMALI
- ‘Hedef yine kupa’
Toplam 2
Yorum
Gsli Haydi 4 yıl üst üstte şampiyon olduğumuz gibi kupada da 4 yıl üst üstte şampiyon olalım
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