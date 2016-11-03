Antalyaspor'da hırslı antrenman

Hasan Subaşı Tesisleri'ndeki antrenmanda kırmızı beyazlılar teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan çalışmada, kırmızı beyazlı takım, top kapma ile pas çalışması yaptı. Rıza Çalımbay, futbolcularına antrenmanın ikinci bölümünde de sınırlı alanda taktik oyun oynattı. Futbolcuların hırslı olduğu gözlenen antrenmanda Çalımbay oyuncularına sık sık uyarıda bulundu.



Antrenmanda sakatlıkları nedeniyle Yekta, Doğukan ve Emre takımdan ayrı koşu yaptı. Kayserispor deplasmanında kazandığı 3 puanla moral bulan Antalyaspor, Gençlerbirliği maçında galibiyete odaklandı. Kırmızı beyazlılar, Gençlerbirliği maçını kazanarak, ligin alt sıralarından kurtulmayı hedefliyor. Antrenmanı, yöneticiler Salih Peker ve Emin Altıner de izledi.