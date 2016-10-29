Dev Türk bayraklı kutlama

Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Antalyaspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti. Hasan Subaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi kırmızı beyazlı futbolcular ve teknik heyet, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sahada dev Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda, futbolcular koşunun ardından ısınma hareketleri, top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, sınırlı alanda taktik oyunuyla sona erdi.



Sakatlığı bulunan Deniz, Yekta ile Emre antrenmana katılmadı. Boynunda hafif ağrısı olan Deniz Kadah'ın Kayserispor maçında Çalımbay'ın görev vermesi halinde forma giyebileceği, Yekta ile Emre'nin ise kadroda yer almayacağı kaydedildi. Antrenmanda başta takım kaptanı Eto'o olmak üzere kırmızı beyazlı futbolcuların hırslı olduğu gözlendi.