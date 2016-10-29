Dev Türk bayraklı kutlama
Antalyaspor'un deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdüğü antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyet, sahada Türk bayrağı açarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Antalyaspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti. Hasan Subaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi kırmızı beyazlı futbolcular ve teknik heyet, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sahada dev Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda, futbolcular koşunun ardından ısınma hareketleri, top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, sınırlı alanda taktik oyunuyla sona erdi.
Sakatlığı bulunan Deniz, Yekta ile Emre antrenmana katılmadı. Boynunda hafif ağrısı olan Deniz Kadah'ın Kayserispor maçında Çalımbay'ın görev vermesi halinde forma giyebileceği, Yekta ile Emre'nin ise kadroda yer almayacağı kaydedildi. Antrenmanda başta takım kaptanı Eto'o olmak üzere kırmızı beyazlı futbolcuların hırslı olduğu gözlendi.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 13:48
- Dev derbi Fener'in
Toplam 19
Yorum
netcegercek Bana göre bu sene basketbolun SL inde bu kupanın en buyuk favorisi olan FB bu senede finali cok rahat oynar gecen senekinden daha iyi takım olmus
- “Fenerbahçe için istifa”
Toplam 5
Yorum
Abak Gelen gideni aratir 18 yildir baskan burda yorum yszanlar en fazla 18 yasinda gaza gelmeyin fenerbahceyide yakmayin adam bir soz verdi secimle geldi kongereyle gidecek fb dergisi son sayisini okuyun
- Şenol Güneş'ten yayıncı kuruluşa tepki
Toplam 9
Yorum
isminiz Ligtvnin özellikle Beşiktaşa karşı artniyetli olduğunu bilmeyen yok zaten
Dev Türk bayraklı kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.